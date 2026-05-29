El calendario de la presentación de gaiatas de la Magdalena 2027

Castelló ya tiene nuevo calendario de presentación de gaiatas cara a las fiestas de la Magdalena del 2027, que tendrán lugar del 27 de febrero al 7 de marzo.

Lo ha dado a conocer la Federación Gestora de Gaiatas, que se reunió ayer por la tarde en la Sala de Asambleas del Palau de la Festa de Castelló. "Las presentaciones de cada Gaiata son una ocasión especial para reunir a nuestras fiestas hermanas, entidades e invitados en torno a una noche en la que se da a conocer a los máximos representantes de los sectores para la Magdalena 2027", explican desde la entidad.

Este es el calendario de presentación de gaiatas:

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