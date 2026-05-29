El calendario de la presentación de gaiatas de la Magdalena 2027
La Federación Gestora de Gaiatas da a conocer las fechas en las que se homenajearán a los sectores festeros de la ciudad
Castellón
Castelló ya tiene nuevo calendario de presentación de gaiatas cara a las fiestas de la Magdalena del 2027, que tendrán lugar del 27 de febrero al 7 de marzo.
Lo ha dado a conocer la Federación Gestora de Gaiatas, que se reunió ayer por la tarde en la Sala de Asambleas del Palau de la Festa de Castelló. "Las presentaciones de cada Gaiata son una ocasión especial para reunir a nuestras fiestas hermanas, entidades e invitados en torno a una noche en la que se da a conocer a los máximos representantes de los sectores para la Magdalena 2027", explican desde la entidad.
Este es el calendario de presentación de gaiatas:
- 11 y 12 de septiembre de 2026: Imposiciones de bandas.
- 19 de septiembre de 2026: Presentación Gaiata 3. Hora: 23:00 h
- 26 de septiembre de 2026: Presentación Gaiata 4. Hora: 23:00 h
- 3 de octubre de 2026: Presentación Gaiata 18. Hora: 20:00 h
- 10 de octubre de 2026: Presentación Gaiata 13. Hora: 20:00 h
- 17 de octubre de 2026: Presentación Gaiata 6. Hora: 20:00 h
- 24 de octubre de 2026: Presentación Gaiata 9. Hora: 20:00 h
- 31 de octubre de 2026: Presentación Gaiata 8. Hora: 20:00 h
- 7 de noviembre de 2026: Presentación Gaiata 10. Hora: 20:00 h
- 14 de noviembre de 2026: Presentación Gaiata 5. Hora: 20:00 h
- 21 de noviembre de 2026: Presentación Gaiata 1. Hora: 20:00 h
- 28 de noviembre de 2026: Presentación Gaiata 15. Hora: 20:00 h
- 5 de diciembre de 2026: Presentación Gaiata 2. Hora: 20:00 h
- 6 de diciembre de 2026: Presentación Gaiata 17. Hora: 12:00 h
- 12 de diciembre de 2026: Presentación Gaiata 7. Hora: 20:00 h
- 19 de diciembre de 2026: Presentación Gaiata 16. Hora: 20:00 h
- 9 de enero de 2026: Presentación Gaiata 19. Hora: 20:00 h
- 16 de enero de 2027: Presentación Gaiata 11. Hora: 20:00 h
- 23 de enero de 2027: Presentación Gaiata 14. Hora: 23:00 h
- 30 de enero de 2027: Presentación Gaiata 12. Hora: 20:00 h
- 6 de febrero de 2027: Homenaje a las comisiones.
- 13 de febrero de 2027: Galanías.
- 20 de febrero de 2027: Libre.
- 27 de febrero de 2027: Magdalena 2027.
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el primer sábado de Magdalena
- El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el domingo de la Romeria
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos
- Duelo en Sequiol y en la 'festa' de Castelló: fallece inesperadamente Jorge Martí
- Feria Taurina de la Magdalena 2026: cartel, horarios y venta de entradas