Tres jóvenes y dos niñas aspiran a ser las reinas de las fiestas de Castelló 2027

Castelló ya tiene candidatas a reina de las fiestas y reina infantil para la Magdalena de 2027. Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el Ayuntamiento ha recibido un total de 20 solicitudes para formar parte de la máxima representación festera, entre aspirantes a reinas y damas de la ciudad.

En concreto, se han registrado once candidaturas en la categoría adulta, correspondientes a las jóvenes que optan a ser reina o dama. Por su parte, para formar parte de la corte infantil, se han presentado nueve candidaturas para reina infantil o dama de la ciudad infantil según ha podido saber Mediterráneo.

Las tres jóvenes que optarán al máximo cargo de la representación festera en 2027 son, por orden alfabético: Marta Armijo Cabedo, representante de la Gaiata 11 Forn del Pla; María Collados Marzá, de la Gaiata 15 Sequiol; y Belén Mateu, de la Gaiata 7 Cor de la Ciutat.

Marta Armijo Cabedo / Mediterráneo

María Collados Marzá / Mediterráneo

Belén Mateu Felip / Mediterráneo

Cabe destacar, que las tres aspirantes a banda verde cuentan con una reconocida trayectoria dentro del mundo de la fiesta, ya que durante la Magdalena de 2026 ejercieron como madrinas de sus respectivas comisiones gaiateras, un recorrido que las sitúa ahora como candidatas a representar las fiestas de la ciudad durante el próximo ciclo festivo.

Por su parte, la elección de la reina infantil contará con dos aspirantes. Optarán al cargo Emma Ferrer, de la Gaiata 5 Hort dels Corders, y Nayra Luque, de la Gaiata 13 Sensal. Ambas cuentan con experiencia en la representación oficial de las celebraciones fundacionales al haber ejercido en 2026 como madrina infantil de Hort dels Corders (Emma) y como dama de la ciudad infantil (Nayra).

Emma Ferrer Blasco / Mediterráneo

Nayra Luque Beltrán / Mediterráneo

Con las candidaturas ya cerradas, todo queda preparado para una de las citas más esperadas del calendario festero, en la que se decidirá quiénes serán las próximas representantes de las fiestas de Castelló de la Plana.

Después de que se desvelara el nombre de la nueva Violant d’Hongría, Raquel Guillén, solo queda por conocer quiénes ocuparán los cargos de reina, reina infantil y damas de la ciudad para completar el equipo que representará las fiestas durante el próximo ejercicio magdalenero.

El momento de la elección

El salón de plenos del ayuntamiento será testigo el próximo, jueves, 23 de julio, de la elección de las que serán las encargadas de representar a Castelló en la Magdalena 2027.

El esperado acto se celebrará por la tarde y, tras el recuento de votos, la alcaldesa, Begoña Carrasco, llamará a las escogidas y anunciará oficialmente los nombres de las dos castellonenses que asumirán el papel de reina de las fiestas y reina infantil durante el próximo ejercicio magdalenero.

Posteriormente, darán a conocer los nombres de las damas de la ciudad y de las damas de la ciudad infantiles, que completarán la máxima representación festiva. A partir de ese momento, se intensificará el calendario festivo, con nombramientos de representantes de gaiatas y el primer gran evento será la imposición de bandas en septiembre.

Por otro lado, el jueves se desveló la nueva Na Violant d'Hongria 2027, que será Raquel Guillén Marco, tras la designación por unanimidad de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.