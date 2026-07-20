Raquel Guillén: "Encarnar la figura de Na Violant es un honor y un orgullo que afronto con una gran responsabilidad"

Raquel Guillén Marco ha sido elegida por unanimidad Na Violant d'Hongria 2027 por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. La joven castellonense que representará a la mujer de Jaume I lleva vinculada a las fiestas desde que era pequeña ya que ha participado en el Pregón en diferentes ocasiones con los Cavallers Templers y con su colegio y en la ofrenda a la Mare de Deu del Lledó con su madre. Además, la joven ha participado en numerosos actos y desfiles de la Germandat acompañando a su padre, Miguel Ángel Guillén Galindo, Cavaller Guillén Sarrià.Tras representar este 2026 el máximo cargo de la Gaiata 13 Sensal como Madrina, en 2027 ostentará el cargo de la LXX Na Violant d'Hongria.

¿Qué sentiste al saber que representarías a Na Violant en 2027? ¿Qué significa para ti ostentar este cargo?

Al conocer la noticia sentí mucha emoción ya que, al final, cuando llevas muchos años en una asociación es un motivo de orgullo que confíen en ti para representar un cargo tan importante.Cuando la gente que conoces confía en ti para esta gran responsabilidad es muy emocionante. Encarnar la figura de Na Violant es un honor y un orgullo que afronto con una gran responsabilidad.

Raquel Guillén / Mediterráneo

¿Qué acto esperas con más ilusión?

Todos los actos de las fiestas de Castellón son muy especiales pero centrándome más en los actos organizados por la Germandat, espero con muchas ganas la proclamación. Es un dia muy especial ya que se hace oficial el nombramiento y se muestra por primera vez el traje de Na Violant. Además me hace especial ilusión compartir el escenario del Teatro Principal con las que serán mis Dones de Companya.

Precisamente, en breve conoceremos el nombre de les Dones de Companya que te acompañarán en este año tan especial, ¿tienes ganas de conocerlas?

Tengo muchísimas ganas de saber quiénes serán les Dones de Companya porque se que voy a vivir momentos inolvidables con mis 6 compañeras de viaje y estoy deseando conocerlas, poder hablar con ellas y empezar a compartir experiencias. Estoy segura de que formaremos una amistad que durará toda la vida.

Tras haber asumido en 2026 el cargo de Madrina de la Gaiata 13 Sensal, ¿Cómo afrontas este nombramiento?

Con mucha ilusión y responsabilidad. Quiero dar lo mejor de mí para representar a Na Violant y Cavallers como se merece. Espero estar a la altura de este cargo tan importante para la ciudad de Castellón y sobre todo para la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

¿Cómo vas a compaginar tus estudios de Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con este nuevo cargo?

Será un gran reto pero estoy convencida de que con organización podré asumir todas mis responsabilidades. Soy consciente del compromiso que requiere mi cargo así que tengo que encontrar el equilibrio entre mis estudios y los diferentes actos. Me tocará viajar con frecuencia de Madrid a Castellón para cumplir con mis obligaciones como Na Violant pero sin dejar de lado mis estudios ya que también son fundamentales para mi futuro.

Por último, ¿qué esperas de esta nuevo ciclo festero?

Voy a vivir las fiestas desde una perspectiva completamente diferente, y estoy convencida que será un año muy bonito y especial que recordaré toda la vida con mucho cariño. Tengo muchas ganas de que llegue la Imposición de Bandas y comenzar este año que seguro que será inolvidable.