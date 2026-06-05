Vuelve la polémica de la canción de Magdalena: acusan a Carrasco de "despilfarrar" 15.730 euros públicos

El grupo municipal socialista de Castelló ha acusado al gobierno de Begoña Carrasco de protagonizar un nuevo episodio de despilfarro de dinero público con el pago de 15.730 euros municipales por la polémica canción de Magdalena Castelló està llesta, una obra marcada desde su difusión por las denuncias de plagio y que acabó desapareciendo sin cumplir el objetivo para el que fue contratada.

La concejala socialista Pilar Escuder ha lamentado durante el pleno municipal que el equipo de gobierno de PP-Vox haya decidido cerrar este episodio “sin asumir errores, sin explicaciones y sin responsabilidades”, escudándose únicamente en ataques a anteriores gobiernos en lugar de responder a las preguntas planteadas por la oposición.

“No estamos debatiendo sobre gustos musicales, estamos hablando de cómo se gestiona el dinero público y de qué ocurre cuando una contratación sale mal”, ha defendido Escuder, quien recordó que el PSPV ya advirtió desde el primer momento que este contrato era innecesario porque “Castelló no necesitaba pagar casi 17.000 euros para fabricar artificialmente una canción oficial de Magdalena”.

Concejala socialista de Castelló Pilar Escuder. / Mediterráneo

La edila socialista ha recordado que el contrato impulsado por el Patronato de Fiestas se ha presentado sin debate político previo y con el supuesto objetivo de crear una canción “identificativa” que reforzara la imagen de la ciudad. Sin embargo, desde su estreno aparecieron denuncias públicas por plagio y, finalmente, la composición terminó siendo retirada, recortada y desapareciendo del protagonismo institucional previsto que tanto ansiaba la señora alcaldesa, a la que solo le preocupa la propaganda”.

Fracaso político y de gestión de Carrasco

“La canción que iba a reforzar la imagen de Castelló acabó sin implantación, sin uso real y convertida en un fracaso político y de gestión”, señala Escuder. Para el PSPV, lo más grave no es únicamente el resultado del proyecto, sino la decisión posterior del gobierno municipal de pagar igualmente dinero público pese a las dudas generadas sobre el cumplimiento de las condiciones del contrato. En este sentido, Escuder cuestionó las explicaciones ofrecidas por la concejala de Fiestas, Noelia Selma, quien se limitó a justificar el abono del coste de producción y a atacar la gestión de anteriores etapas de gobierno.

“La pregunta sigue siendo exactamente la misma: si el contrato falla, si el producto desaparece y si existen dudas sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas, ¿por qué paga el Ayuntamiento? ¿Quién validó esa decisión? ¿Quién asumió responsabilidades?”, ha insistido la representante socialista.

Para el PSPV, este caso “ya no va de una canción”, sino de “un modelo de gobierno que toma decisiones sin suficiente transparencia y que, cuando algo sale mal, no explica nada… salvo que la factura ya está pagada”. “Defender el dinero público no debería incomodar a nadie. Lo verdaderamente incómodo es explicar por qué una chapuza acaba costando 15.730 euros a los vecinos y vecinas de Castelló”, ha concluido Escuder.