El programa Natura està organitzat per l'alumnat de primer de l'ESO de Vilafranca. Aquest programa es basa a realitzar una sèrie d'activitats relacionades amb la natura, des de pedra en sec fins a gimcanes passant per tallers i reciclatge.

La jornada va començar aquest passat dilluns, amb un taller de pedra en sec. Les activitats van continuar durant el dimarts, dia en què es va dura terme una caminada fins a l'Alberg la Parreta, on es van realitzar diferents jocs.

Avui dimecres tindrà lloc l'activitat Biblionatura, a través de la qual es realitzaran diferents tallers de reciclatge. Després, el dia 16 es realitzarà una gimcana fotogràfica amb premis per a aquelles i aquells que hi participen. I finalment, des del dimecres fins al divendres 23 de juliol es faran diverses activitats per a decorar l'escoleta amb diferents motius naturals.

Per poder apuntar-se caldrà emplenar un formulari per cada activitat i cada edat determinades en el cartell. Per a poder realitzar-ho, haureu de contactar en la Mancomunitat Comarcal Els Ports per mitjà del telèfon 964 44 03 06 o per mitjà del correu xarxajovemancelsports@gmail.com.