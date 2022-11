L'Ajuntament de Tírig ha tret a licitació a través de la Plataforma de Contractacions de l'Estat la reforma de les piscines per a fer-les més accessibles a persones amb mobilitat reduïda. També es milloraran la piscina adulta i infantil canviant el seu fons i es renovarà la zona asfaltada al costat de la vora de la piscina.

El pressupost base de licitació és de, aproximadament, 120.000 euros IVA inclòs. Aquelles persones interessades en obtindre més informació poden consultar amb l'Ajuntament de Tírig. S'espera que les obres comencen a l'inici de 2023. Cal indicar que l'actuació està subvencionada dins del Pla Provincial d'Obres i Serveis Castelló Avança de la Diputació Provincial de Castelló.

"Les piscines són un servei bàsic i fonamental a l'estiu. Són punt de trobada dels nostres veïns i veïnes que aprofiten per a fer esport o desconnectar de la rutina. Per això, treballem per mantindre-les en les millors condicions" afirma l'alcalde, Juanjo Carreres.