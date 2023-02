Compte enrere per a les festes de Vila-real

Encara que per a les representants de les festes de Vila-real per al 2023 el període de celebracions com a tal va començar en el mateix moment de la seua designació, el passat 13 de gener, el compte enrere definitiu per tal que Gracia Gumbau i les dames de la seua cort d’honor arrancarà el pròxim diumenge, 19 de febrer, coincidint amb l’homenatge que la ciutat dedica a la reina de les festes del període 2020-2022, Maria Carmona, i les integrants de la seua cort: Alejandra Chulvi, Andrea Girona, Ester García, Sofía Padullés i Tamara Munuera.

I és que aquest és el primer acte públic, després del de la designació de gener en la sala de plens, en el qual Gracia i les seues acompanyants —Paula Roures, María Bellido, Sulema Sánchez, Irene Quirós, Lucía Serrano y María López— participaran de manera activa. En Casa de Polo En qualsevol cas, encara que en un format més íntim, les joves representants de les festes de Vila-real per al 2023 van protagonitzar ahir la tradicional sessió de fotos que, enguany es fa fer a la Casa de Polo i no en l’emblemàtic paratge natural del Termet, com és habitual. La sessió de fotos és el preàmbul d’una intensa agenda que Gracia Gumbau començarà a viure, i també a patir pel que suposa d’estrés per haver d’acudir a desenes de cites concentrades en un curt termini de temps en només, des del mateix moment de la seua proclamació, prevista per al dissabte 29 d’abril. Prèviament, les joves Gracia, Paula, María, Sulema, Irene, Lucía i María hauran mostrat, en el marc del popular esdeveniment del Manifest, una selecció dels vistosos i tradicionals vestits i de les joies que lluiran en les festes patronals de la ciutat. I una vegada proclamades iniciaran un intens recorregut pels nombrosos actes que s’inclouran a les primeres celebracions majors, les que Vila-real dedica a Sant Pasqual.