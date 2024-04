Vídeo: Una nova 'catàstrofe' en la terreta amb una paella com a protagonista inunda les xarxes de rialles

Si una cita és sagrada en la vida d'un valencià, és sense cap dubte la reunió amb els amics i familiars per a dinar paella. Aquests esdeveniments, innegociables en l'agenda d'una bona colla, de vegades deixen moments molt durs. Un clar exemple és el que van viure els protagonistes del vídeo que acompanya la notícia el dia de Sant Vicent.

El compte de Twitter 'Paco a la Naranja' ha publicat a Twitter el vídeo de la gran desgràcia, i en ells es pot veure com una mala decisió d'aquells que havien fet una paella digna del dia de Sant Vicent acaba derivant en un problema sense solució.

No és la primera vegada que un arròs massa solt, combinat amb un excés de confiança dels cuiners acaba en una ruïna per a tots els assistents. En anteriors ocasions s'ha pogut veure com la gravetat guanya la batalla al calder, com va passar en la ja històrica escena que es va viure a Tavernes de la Valldigna quan un grup d'amics tractava de superar el marc d'una porta per a aplegar amb l'obra d'art a la taula.