Compromís promou una declaració institucional en defensa de les EOI

El Grup Municipal de Compromís a l'Ajuntament de Castelló ha registrat una Declaració Institucional per la defensa de les Escoles Oficials d'Idiomes i contra les retallades en grups i professorat. El document elaborat per la formació valencianista pretén que el Ple de l'Ajuntament aprove exigir a la Conselleria d'Educació la retirada immediata de la planificació enviada als centres que suposa l'eliminació de més de 400 grups al conjunt de les EOI valencianes, que en el cas de Castelló que suposa l'eliminació de 4 grups d'àrab, 1 grup de romanès, 2 grups de portuguès, tots els grups d'èuscar, 4 d'espanyol per estrangers, 12 grups d'anglés presencial i 8 grups de valencià presencial.

Negociació

Els valencianistes demanen que Educació convoque de forma urgent una mesa de negociació específica amb els sindicats del professorat per a debatre la planificació a les EOI per al curs 2024-2025 i la seua afectació a les plantilles docents i també demanen a la reversió de la supressió de les coordinacions d'igualtat i convivència als centres.

Fonamentals

El portaveu municipal de Compromís ha afirmat que "les Escoles Oficials d'Idiomes són una peça fonamental en la formació al llarg de la vida en el sistema educatiu valencià" i que va ser "fruit d'una aposta decidida de Compromís des del Govern de la Generalitat a partir de 2015 que hui en dia les EOI valencianes són líders en alumnat en el conjunt de l'Estat espanyol amb vora 57.000 alumnes matriculats en els 17 idiomes oferits en les 26 EOI i 55 seccions distribuïdes en el conjunt del País Valencià".

Retallada brutal

Garcia ha lamentat que L'actual govern de PP i VOX presidit per Carlos Mazón "ha decidit planificar una retallada brutal de grups i idiomes que representa el primer pas per al desmantellament del sistema públic valencià d'aprenentatge d'idiomes". Una retallada que, segons l'edil, "s'han fet d'esquena tant als centres educatius, com ha afirmat l'Associació de Direccions d'Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana, com als sindicats docents, legítims representants dels treballadors i treballadores".

En peu de guerra a tot el sector

Des de Compromís asseguren que aquestes retallades han posat en peu de guerra tot el sector, que no es creu els eufemismes com "optimització de recursos" o "ajustos necessaris". Per a la formació valencianista les declaracions del conseller Rovira lamentant que les EOI valencianes oferisquen més places que a Catalunya "són particularment escandaloses i mostren un evident complex d'inferioritat". Per això des de Compromís per Castelló buscaran l'acord de tots els grups de l'Ajuntament perquè el Ple exigisca la rectificació immediata d'aquest atac a les EOI i el seu rol educatiu i social en la societat valenciana.