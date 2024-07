Organitzen un taller de danses urbanes en la sala Sant Miquel de Castelló

La ciutat de Castelló s’ha convertit en un epicentre de creativitat juvenil gràcies als joves que, gairebé totes les vesprades, es reuneixen sota els porxos de l’Edifici Hucha de la Fundació Caixa Castelló. Entre les 18.00 i les 20.00 hores, este singular grup de transforma el punt més cèntric de la ciutat en un espectacle de ritme i moviment, un fenomen que atrau multituds de curiosos vianants i que és una mostra vibrant de les subcultures urbanes que enriqueixen el paisatge social del segle XXI.

Per este motiu, la Fundació Caixa Castelló proposa un taller de danses urbanes demà dissabte, a la sala Sant Miquel de la capital, una iniciativa oberta a participants de totes les edats, des de 6 fins a 96 anys, de 60 minuts de duració (amb possibilitat de prolongar-lo si el ritme acompanya) i que està dissenyada per a tots, independentment del seu nivell de coneixement previ en dansa.

El taller serà impartit per Paula Escamilla, una figura destacada en el món de la dansa urbana i el freestyle. Llicenciada en art dramàtic per l’ESAD València, la castellonenca ha ampliat la seua formació amb tècniques de mim corporal i teatre físic. És especialista en danses urbanes, dancehall i twerk, i ha estat reconeguda com a campiona d’Espanya en aquesta última disciplina el 2024. A més, és una mestra respectada a nivell nacional.

Paula Escamilla és coneguda per la seua passió per la contínua evolució i recerca d’un llenguatge expressiu propi. Fins ara, ha treballat amb la reeixida companyia vila-realenca Xarxa Teatre, participant en festivals internacionals a Europa, Àsia i Amèrica, i és cofundadora d’Escandall Teatral (2018). Esta agrupació de teatre de carrer aborda temàtiques socials i actuals, i fou candidata al millor espectacle en eixa categoria en els Premis Max 2020 amb XX, el seu primer espectacle en solitari.

L’objectiu del taller que es durà a terme el dia 6 és que els participants puguen desenvolupar la seua habilitat, creativitat i estil en un entorn acollidor i inspirador. Esta iniciativa no només celebra la diversitat de les cultures urbanes, sinó que també ofereix una oportunitat perquè persones de totes les edats puguin expressar-se a través de la dansa.

Una expressió de identitat

La joventut sempre ha trobat maneres de definir-se i expressar-se a través de les modes i la música. Des dels emos i punks fins als frikis i hoygans, cadascuna d’aquestes tribus urbanes representa una recerca d’identitat i acceptació dins d’un grup. Estes subcultures, que abans es manifestaven en la roba, la música i altres formes d’expressió, han evolucionat fins a convertir-se en veritables cultures urbanes. De fet, hui dia, cada jove pot trobar el seu lloc únic dins d’aquesta diversitat cultural.

Així doncs, si el que una persona vol és experimentar l’energia contagiosa de les danses urbanes i formar part d’esta revolució juvenil a Castelló, no cal dubtar per a unir-se al taller a la Sala Sant Miquel. Amb la guia experta de Paula Escamilla, segur que trobarà una nova manera de connectar amb el seu cos i la seua creativitat. La participació és gratuïta amb reserva de participació.