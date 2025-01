Betxí impulsa amb 150.000 euros la millora de la plaza Manuel Esobedo

L’Ajuntament de Betxí ha iniciat a les obres de remodelació de la plaça Manuel Escobedo fent un pas més cap a la millora urbana de la localitat com a part del projecte 'Betxí Templat', amb el qual s'ha impulsat la reforma d'altres parcs públics durant la present legislatura. L’alcaldessa Carla Nebot ha presentat el projecte públicament davant els veïns i veïnes per a traslladar-los de primera mà la importància de l'actuació.

Els treballs tenen com a objectiu transformar la plaça en un espai més modern, accessible i naturalitzat, adaptant-lo a les necessitats de tots els habitants. Les obres, adjudicades a l’empresa local Consbe S.L. per un import de 169.335 euros (IVA inclòs), són finançades íntegrament gràcies a una subvenció del Pla Impulsa de la Diputació de Castelló.

Així, entre les principals actuacions previstes destaca la substitució del paviment actual per llamborda d’acabament llis, amb tonalitats que harmonitzen amb l’entorn, per garantir la seguretat dels vianants. A més, es col·locarà paviment de cautxú a la zona de jocs infantils per prevenir lesions en cas de caigudes, i es potenciarà la presència d’elements naturals com arbres i colors vius.

Tal com ha subratllat Nebot, "aquesta remodelació marcarà un abans i un després en un dels espais més emblemàtics i utilitzats de Betxí. És una acció necessària que millorarà tant la funcionalitat com l’atractiu de la plaça, oferint un punt de trobada millor per a veïns, veïnes i especialment per als més menuts."

Millor accés al Casal Jove

Un altre aspecte clau del projecte és la millora de l’accessibilitat al Casal Jove, ubicat a la mateixa plaça. Per solucionar els actuals problemes, es rectificarà el nivell de pendent de l’edifici, permetent l’accés sense barreres arquitectòniques a persones amb mobilitat reduïda.

Amb aquesta actuació, Betxí reafirma el seu compromís amb la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans i amb la sostenibilitat urbana, convertint la plaça Manuel Escobedo en un espai de convivència per a tot el món.