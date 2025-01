Compromís reclama mesures per a aturar la proliferació descontrolada de pisos turístics a la província

El grup de Compromís a la Diputació de Castelló ha reclamat mesures per a aturar la proliferació descontrolada de pisos turístics a la província. Una reacció enfront del preocupant augment de pisos turístics en pobles de les comarques del nord. De fet, com ha publicat aquest diari, informes recents del INE indiquen que 116 dels 135 pobles que integren la província tenen habitatges turístics, és a dir, el 86% de municipis. “Són realment preocupants els casos de Peníscola o Orpesa, amb vora els 1.500 habitatges turístics. Aquest model turístic descontrolat no és compatible amb la vida als nostres pobles”, lamenta Guardiola.

Per això, el grup demana que s'apliquen les mesures per garantir la vida als pobles. “S’ha d'actuar ja, implementant el que la Llei d'Habitatge permet, declarar les zones tensionadas, per a poder regular el preu de l'habitatge i que puga baixar-se", reclama el portaveu.

Un mapa de pisos turístics

“Instem al govern de la Diputació de Castelló a elaborar un mapa de pisos turístics per detectar els pobles on hi ha problemes d’accés a l’habitatge per aquesta proliferació incontrolada”, explica el portaveu, que afegeix: “Açò se suma a que dades recents de l'INE i el Ministeri de Transport que indiquen que fins a sis municipis de la província tenen més del 30% dels seus habitatges deshabitats, molts d'ells antics i en condicions de ser rehabilitats”. “Aquestes dues realitats estan expulsant als veïns i veïnes del seus pobles”, conclou.