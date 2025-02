Compromís denuncia la falta de personal al Menador i el malbaratament de recursos públics

Compromís per Castelló ha denunciat la falta de personal d’ordenança al Menador durant els caps de setmana, una situació que s'arrossega des del mes d'abril de 2024 i que està obligant la Policia Local a cobrir aquesta mancança, retirant efectius de les tasques als carrers de la ciutat.

El regidor de Compromís, Pau Sancho, ha criticat la inacció del govern municipal davant aquesta situació i ha assenyalat la falta de planificació de la regidora de Cultura per no haver resolt aquest problema després de deu mesos. "Des del mes d'abril, cada dissabte, tant de matí com de vesprada, no hi ha ordenança a l'entrada del Menador, i eixa funció l'està assumint la Policia Local. Això significa que estem retirant agents del carrer per cobrir un servei que hauria d'estar garantit amb personal adequat. És un malbaratament de recursos públics i una mostra més de la falta de gestió del govern de Begoña Carrasco", ha denunciat Sancho.

Compromís considera que aquesta situació hauria d'haver sigut només una mesura puntual, però després de deu mesos sense cap solució, queda en evidència la ineficàcia del govern municipal per gestionar els recursos humans i garantir el funcionament adequat dels serveis públics. "El problema no és que el PP està utilitzant policies per fer una tasca que no els correspon si nó que la regidora de Cultura no haja estat capaç de cobrir aquesta necessitat", ha remarcat Sancho.

"Cal una solució urgent"

La coalició valencianista ha exigit al govern municipal que resolga aquesta situació de manera immediata i garantisca que el Menador dispose del personal necessari per al seu correcte funcionament, sense comprometre les tasques d’altres funcionaris municipals. "No podem permetre que la falta de gestió del PP continue afectant el servei cultural del Menador. Cal una solució urgent", ha conclòs Sancho.