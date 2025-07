El PSPV-PSOE exigeix més mitjans davant el risc extrem d'incendis

El PSPV-PSOE de la província de Castelló reclama més mitjans materials i humans per a fer front a una campanya d’incendis que es preveu “encara més tòrrida i perillosa de l’habitual”. Com ha publicat aquest dimecres Mediterráneo, aquest estiu la vegetació està més seca i la probabilitat de que aparega un foc és molt més elevada. A més, les plujes de la pasada primavera han generat molta vegetació que el recent episodi d'altes temperatures ha secat.

En el període 2015/2024, més del 60% dels incendis de la Comunitat van ser causats per la mà de l'home, mitjançant negligències, com una crema que es descontrola, incendis provocats per motors o màquines. En condicions de baixa humitat relativa (menys del 30%), temperatures altes i llargs períodes sense precipitacions qualsevol espurna pot generar un foc que es propague amb gran rapidesa.

Davant aquesta situació, la diputada provincial Maria Jiménez ha advertit que "la vegetació es converteix en combustible fàcil", més amb "la política de retallades en prevenció del govern de Mazón segrestat per VOX”. Segons assenyala Jiménez, “la Generalitat i la Diputació han deixat la província indefensa” i insta ambdues institucions a reforçar els equips de prevenció i extinció i a revertir les polítiques negacionistes de VOX “que han deixat els recursos per a prevenció en res”.

Per a fer front a aquesta situació, la socialista Jiménez apunta que les institucions “han amputat 18 milions d’euros del pressupostos contra incendis, incloent una retallada del 40% en les ajudes de Labora per a la contractació de personal que netege camins i termes municipals”. “És una retallada incomprensible que ens aboca a una tempesta perfecta si combinem la presència de vegetació seca, arbres morts, les altes temperatures i la inacció de Mazón i el PP”, alerta.

Canvi climàtic real

La diputada provincial assegura que "cal creure’s el problema, que el canvi climàtic és real i que cal anticipar-se tenint en compte que el període de perillositat ja no es limita als tres mesos d’estiu, sinó que s’estén pràcticament de març a novembre”.

A tot això s'uneix que el PP "haja tallat recursos a la gent del camp i que haja suprimit programes per a reactivar l’activitat econòmica en l’entorn natural, deixant de costat els qui millor mantenien la muntanya. Perquè açò no és només qüestió d’incrementar els recursos dels bombers, sinó també d’implicar la societat”, ha afegit Jiménez.

Finalment, Jiménez ha afirmat que “no podem continuar amb un govern negacionista que fa com si el canvi climàtic no existira i es limite a creuar els dits perquè no hi haja incendis a l’estiu ni pluges torrencials a la tardor” i ha demanat “que es destinen ja els recursos necessaris per a garantir la seguretat de la ciutadania i la protecció del patrimoni natural”.