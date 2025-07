On pots trobar el millors esmorzars de Castelló?

Si només pensar en un entrepà de carn a la brasa, truita, pebrots i allioli, tot dins d'un pa torrat i coronat amb un carajillet cremaet, se't fa la boca aigua, tens una cita obligatòria per degustar delícies com aquesta sense sortir de Castelló. Serà a partir del 15 de setembre quan la capital de la Plana celebre la segona edició de la seua Ruta de l'Esmorzaret, que durarà fins a l'1 de novembre i que inclou un total de 22 bars i restaurants dels barris perifèrics de Castelló.

Mapa de la II Ruta de l'Esmorzaret amb els locals participants. / Mediterráneo

Entrepans de tota mena i de totes les mides, ja siga de llonganisses, sépia, llom o qualsevol altre ingredient, acompanyats per olives i cacaus, així com una beguda i un café, per només 8 euros (50 cèntims més car que l'any passat) és la proposta d'aquesta iniciativa municipal que vol reivindicar els bars i els restaurants del barris menys cèntrics. Es tracta de temples de l'esmorzar que, encara de tindre una gran reputació, poden ser desconeguts per a molts.

Com ha explicat el regidor de Barris de l'Ajuntament de Castelló, Paco Cabañero, "després de la bona acollida de l'edició anterior, hi ha hagut moltes sol·licituds per formar part d'aquesta nova convocatòria. Només hem introduït cinc nous bars i hem ampliat l'extensió geogràfica fins al Grau. Tenim llista d'espera, amb molts locals que s'han quedat fora. Per això, esperem que el pròxim any el nombre de participants supere els 25".

Els bars participants

La campanya, que tindrà una duració de quasi dos mesos, compta amb 22 bars i restaurants, 17 que repeteixen i 5 nous, que són els següents:

El Barull (ubicat al grup Sant Agustí)

Bar Roser (situat al Grup Roser)

Mesón Casa Laura (Grup Reyes)

Asador Casa La Abuela (Grup Rosario)

Restaurante El Roble (Raval Universitario)

Venta Los Ángeles (Urbanizació Las Galeras)

Bar Cazadores (Grup Benadressa)

Bar Benadressa (Grup Benadressa)

Bar Casa Ana (Grup Benadressa)

Venta Guillamón (Grup Benadressa)

Casa Lourdes (Grup Lourdes)

Barbados Bar Café (Grup Perpetuo Socorro)

Café Bar La Vieja Gramola by la gallega (Ciutat Transport)

Bar Solsona (Grup Sant Agustí i Sant Marcos)

Bar Castalia 14 (Grup Sant Agustí i Sant Marcos)

Bar Rubio (Grup Perpetuo Socorro)

Casa Fran (La Guinea)

Bar Estadio (Grup Sant Agustí)

Bar Las Planas (Grau de Castelló)

La Fileta (Grau de Castelló)

Bar Cristi (Carretera Alcora)

Bar San Fermín (Carrer Higueras)

Bar El Abuelo (Carrer Illa Baleato)

A més, els participants tindran l'oportunitat d'escollir el millor esmorzar (amb 250 euros de premi), el millor local (100 euros de premi) i la millor atenció (150 euros de premi). Per això, "es donarà un carnet a cada participant en aquesta proposta que, una vegada haja tastat 5 esmorzars a 5 locals diferents, podrà votar en cada categoria. També participarà en un sorteig on podrà guanyar un any d'esmorzars pagats en tots els locals participants".