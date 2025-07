La Nit en Vetla ompli de música i dansa el centre de Benicarló

Malgrat l’amenaça de pluja, els veïns de Benicarló van eixir este divendres al carrer per a gaudir, un any més, de La Nit en Vetla. Cinc espectacles, repartits per diferents espais del nucli urbà, van captivar al públic amb música, dansa, circ i acrobàcies a l’aire lliure durant un programa de quatre hores.

Va ser la 13a edició d’aquesta iniciativa que està totalment consolidada i arriba cada estiu, omplint els carrers del centre urbà.

L’encarregada d’inaugurar aquesta sessió d’art al carrer va ser la companyia Las Kakofónicas enfront de l’ajuntament, seguida per Elelei Danza amb el seu espectacle A ciegas als jardins del Mucbe i l’intèrpret de música medieval, José Luis Pastor, en el claustre. El tancament d’or va arribar amb els espectacles aeris de circ Volando vengo, en la plaça Sant Bartomeu, i el de Voalà Station, en la plaça de la Constitució, en el qual huit ballarins van quedar suspesos per una grua al so de música en directe.

Emmarcat dins del paraigua de Benicarló en Vetla, del 15 al 23 de juliol serà el torn del cicle de concerts Polièdric, amb la seua quarta edició. La gran majoria de cites seran en els jardins del Mucbe.

Una de les actuacions incloses en la programació. / ALBA BOIX

Enguany, el programa inclou homenatges musicals com Hoy puede ser un gran día, dedicat a Joan Manuel Serrat, o Julio en Julio, un tribut dedicat a Julio Iglesias.

També s’hi afegeix el tradicional concert de bandes sonores a càrrec de l’Associació Musical Ciutat de Benicarló, que tindrà lloc a la plaça de Sant Bartomeu.

Una de les actuacions més esperades serà la de la valenciana, Sandra Monfort, amb una proposta que combina tradició i modernitat. La cloenda serà amb la Big Band Esmuvi Jazz Band, amb la col·laboració de músics locals.

«Polièdric ens permet oferir un ventall de músiques molt diverses en espais singulars, en horari nocturn i en un entorn de gran bellesa com són els Jardins del Mucbe», detalla el regidor d’Arts Escèniques, Carlos Delshorts.