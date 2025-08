Vinaròs gaudeix de la fantasia de la gala del Summer Carnaval

Turistes i visitants van quedar anit meravellats amb la gala de reines i reis del Summer Carnaval de Vinaròs, celebrada a l’entorn de Fora Forat, i amb la festa posterior. Va ser una jornada plena d’emoció, música i color.

A més, com a colofó de l’esdeveniment, l’organització va revelar la temàtica del Carnaval 2026: Del Mediterrani a Indonèsia, una proposta que convidarà a explorar cultures llunyanes amb l’essència vinarossenca.

La gala va estar presentada per Berta Báidez i Marc Casanova. Durant l’acte, es van exhibir les vestimentes fantasioses de les 57 reines i reis -tant infantils com adults- del Carnaval. L’accés era lliure i es va habilitar una zona de cadires, oberta una hora abans, per tal que el públic poguera gaudir còmodament de l’espectacle.

Després d’aquesta cita, l’ambient es va traslladar a la Carpa de l’Atlàntic amb la celebració del 2000 Summer Fest, una sessió dedicada a la generació mil·lenial amb música temàtica, decoració especial, confeti, regals i sorpreses.

El Summer Carnaval Vinaròs 2025 va arrancar divendres amb la Tiki Summer Fest, una proposta d’ambient tropical que va omplir de ritme i color la Carpa de l’Atlàntic. L’aforament es va completar amb totes les entrades esgotades. Prèviament, les comparses van celebrar el tradicional Sopar a la Fresca, amb la participació de prop de 1.500 comparsers, una xifra rècord en ple període vacacional.

El Summer Carnaval de la capital del Baix Maestrat conclou avui amb l’Enterrament de la Sardina i la cremà de Carnestoltes.