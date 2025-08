Presupost del Patronat de Festes: entre la promoció internacional i la falta de més ajudes als col·lectius

El Consell Rector del Patronat Municipal de Festes ha tirat avant, amb els vots de l’equip de govern format per PP i Vox, el seu pressupost per a 2026 que ascendeix a 2,63 milions d’euros.

L’import d’aquests comptes incrementa en 200.000 euros la xifra del passat exercici i suposen per a la regidora de Festes, Noelia Selma, que ha presidit la sessió extraordinària de l’ens al Palau de la Festa, «poder oferir un calendari festiu que és el reflex de la ciutat viva que volem i on la participació dels nostres veïns i de les diferents associacions i entitats és clau».

A més, els comptes serviran per a promocionar les festes de la Magdalena «a nivell nacional i internacional, que és un dels objectius del Patronat», segons ha assegurat Selma. L’objectiu és reforçar les visites a diferents localitats espanyoles i a diferents destins estrangers, repetint la fórmula que ja es va utilitzar amb els viatges a la localitat francesa de Sète o a la italiana de La Spezia.

Aquestes accions, ha assenyalat Selma, «suposen nous vincles i signifiquen noves oportunitats de portar més lluny el nom de la Magdalena».

A part, la sessió ha servit per a gestionar el pagament de 6 factures per valor de 186.573 euros, mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdit. Són despeses que no es van realitzar mitjançant els procediments administratius regulats, cas del concert d’Andy i Lucas de la passada Magdalena.

Els socialistes, en contra

La nota discordant l'ha posat el PSPV, que va votar en contra d’aquest pressupost. La regidora Pilar Escuder ha lamentat que, des de l’equip de govern, «siguen capaços d’incrementar la partida per a la propaganda i l’autobombo que tant li agrada a l’alcaldessa, Begoña Carrasco en lloc de reforçar les ajudes als col·lectius i associacions que tant treballen per les festes».

Pilar Escuder ha criticat amb duresa el rebuig de les 33 esmenes presentades pel Grup Municipal Socialista. «En elles reclamàvem un augment en les subvencions que reben les gaiates, les festes dels barris, els grups perifèrics, els ens vinculats o la festa de la Rosa», va explicar.

La regidora del PSPV ha afegit també que «el govern municipal està ara mateix més preocupat perquè l’alcaldessa isca bé en les fotos que per estar, de veritat, al costat del món de la festa».

Presència de Raúl Collazos

La reunió del Consell Rector ha comptat, com a novetat, amb la presència, com a nou membre, del president de la Junta de Festes, Raúl Collazos. Collazos ha assegurat que la Junta ja treballa en la programació de festes per a 2026.