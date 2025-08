Aquestes són les novetats del transport públic amb motiu del SOM Festival

Aquest cap de setmana el SOM Festival celebra els concerts de Marta Santos (divendres), Tom Jones (dissabte) i Camilo (diumenge). Concerts de primer nivell internacional que atrauen al Grau no sols a veïns de Castelló, sinó també a persones de la resta de la província i més enllà.

Davant la previsió d'unes jornades amb molta afluència al districte marítim de Castelló, l'Ajuntament ha anunciat un reforç especial del servei de transport públic. Per això, es posarà en marxa un reforç que contempla el servei d'autobús entre Castelló (amb eixida en la plaça Borrull) i el Grau (amb eixida al costat de la plaça de La Panderola), que es prolongarà fins a la 1.15 hores de la matinada, amb freqüències cada 20 minuts, com és habitual, fins a les 23.00 hores. I cada 30 minuts des de les 23.15 hores a la 1.15 hores.

A més, en el cas del TRAM, es reforçarà el seu servei amb combois cada 30 minuts entre les 22.00 i les 3.00 el divendres 8 i dissabte 9 d'agost. I serà fins a la 1.00 de la matinada la nit del diumenge 10 d'agost.

El regidor de Mobilitat, Cristian Ramírez, ha insistit que “des de l'equip de govern municipal volem facilitar l'accés i la mobilitat fins al Grau en unes jornades en les quals hi haurà una afluència de persones considerable amb motiu d'aquests concerts del SOM Festival, al que s'ha d'afegir també el moviment de turistes habitual en aquesta època de l'any en el Districte Marítim”.

L'edil també ha aprofitat finalment per a recomanar a la ciutadania “deixar el cotxe particular i fer ús del transport públic, tant en TRAM com en bus, per als desplaçaments cap al Grau durant aquest cap de setmana, que serà intens a causa de la gran afluència que es preveu".

Ramírez ha afegit que "per comoditat i com a alternativa que aposta per una mobilitat més sostenible i que servirà per a millorar el moviment de persones en la zona al llarg del cap de setmana, reduint així mateix el nombre de vehicles particulars”.