Castelló aposta per la salut mental dels joves amb un nou projecte
L'Ajuntament desenvoluparà a partir de setembre sessions formatives dirigides a l'alumnat de 3r i 4t de l'ESO i 1r de Batxillerat
L'Ajuntament de Castelló impulsarà un nou projecte, que es dirà Joves i Salut Psicològica, que té com a objectiu protegir la salut mental dels joves. Per això, la regidoria de Joventut ha signat aquest dijous un conveni amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana per a desenvolupar, a partir de setembre, aquesta iniciativa a les aules dels instituts de la ciutat.
Aquest projecte s'emmarca en l'estratègia transversal de les regidories del govern de Castelló per a vetlar per la salut mental dels castellonencs i comporta sessions formatives sobre sexualitat i entorn digital dirigit a estudiants de l'ESO i Batxillerat, entre altres accions.
La iniciativa compta amb una primera sessió formativa dirigida a l'alumnat de 3r i 4t de l'ESO i 1r de Batxillerat de la ciutat, titulada Paranys digitals i sexualitat: la carrera d'obstacles.
El regidor de Joventut, Cristian Ramírez, s'ha reunit per a la firma del conveni amb el Degà del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Francisco Santaolaya Ochando, i amb M. Carmen Molés, vicedegana.
Ramírez ha manifestat que “la salut mental és un tema que ens preocupa i ens ocupa, per això, tractem de posar tots els recursos de l'administració local a la disposició dels castellonencs, especialment dels més joves, tenint en compte que és una problemàtica que els afecta. Sense salut mental no hi ha salut. Anem de bracet dels professionals per a abordar i previndre sense tabús, sense estigmes, afavorint el seu correcte desenvolupament emocional i personal”.
Per part seua, el Degà del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Francisco Santaolaya Ochando, ha insistit que “sense salut mental no hi ha salut, per això, és importantíssim actuar des de l'àmbit de la regidoria de Joventut per a poder previndre i evitar successos que acaben en desgràcies”.
Detectar els perills
Per a Cristian Ramírez, “l'entorn digital forma part de la vida diària dels i les joves, i és imprescindible que sàpien detectar els perills i dinàmiques nocives que poden afectar la seua autoestima, relacions o desenvolupament personal”.
Així mateix, l'objectiu principal és proporcionar als joves les eines i coneixements adequats que els permeten navegar de manera segura en l'entorn digital, per a poder identificar i superar els obstacles que puguen trobar i, així, afrontar per si mateixos els riscos que sorgeixen en relacionar la sexualitat amb el món digital durant l'adolescència.
El programa “Joves i Salut Psicològica” continuarà durant el curs escolar, reprenent i ampliant l'oferta de tallers impartides per professionals de la salut psicològica en els diversos centres d'educació secundària de la ciutat.
Primer Pla de Salut Mental
Cal recordar que l'Ajuntament de Castelló, a través de la regidoria de Benestar Social, treballa en l'elaboració del Primer Pla de Salut Mental de la mà d'associacions i entitats socials de la ciutat i de la mà d'altres administracions, com la Diputació o la Generalitat Valenciana. Aquest Pla té com a objectiu millorar el benestar emocional, psicològic i social de veïns de totes les edats, amb una atenció especial als joves.
L'edil assegura que “des de l'Ajuntament estem compromesos amb el seu benestar emocional, i aquest projecte és un pas ferm perquè la salut mental dels més joves deixe de ser un tabú i es tracte com ha de tractar-se. Lamentablement, encara hi ha moltes persones que no s'atreveixen o no han pogut ser diagnosticades de la seua malaltia mental per no ser detectada a temps o no comptar amb les eines suficients. Continuarem treballant per a comptar amb cada vegada més recursos per a posar a la disposició dels qui els necessiten".
- Castellón apunta a salvarse de la ola de calor por un motivo específico
- Crisis de una veterana industria de Castellón: comienza la fase de liquidación
- Movilización vecinal en Alcalà de Xivert para evitar el traslado de su párroco
- El Gobierno concede 800.000 euros a una empresa de Castellón y generará nuevos empleos
- Las últimas ofertas para volar desde Castellón en agosto
- El juez Hurtado rechazará cargarse ahora al Fiscal General del Estado como piden las acusaciones populares
- Estas son las dos mejores playas de Castellón según National Geographic: Los motivos
- Mercado negro en Castellón: detenido el copropietario de una empresa de transportes por usurpar su mercantil y desviar mercancía