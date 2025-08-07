Castelló ofereix transport escolar gratuït a l'alumnat d'aquest barri
L'ajuda es dirigeix a les famílies d'Educació Infantil i Primària que no han obtingut plaça en centres pròxims als seus domicilis i han de desplaçar-se fora del barri
L'Ajuntament de Castelló ha aprovat l'adjudicació del servei de transport escolar per a alumnat d'un barri de Castelló durant els cursos 2025-2026, 2026-2027 i 2027-2028. La Junta Local de Govern ha donat el vistiplau que comptarà amb una inversió total de 151.435,44 euros.
D'aquesta manera, la Junta de Govern Local ha acordat establir els següents pressupostos anuals per a garantir el pagament d'aquest servei. En 2025 es destinen 16.198,60 euros, IVA inclòs; en 2026 52.104,24 euros, IVA inclòs; en 2027 52.396,95 euros, IVA inclòs i l'any 2028 30.735,65 euros, IVA inclòs.
La regidora d'Educació, María España, ha ressaltat que “aquest transport escolar suposa una gran ajuda a l'hora de garantir la conciliació familiar i laboral per la qual tant apostem des de l'equip de govern que dirigeix la nostra alcaldessa, Begoña Carrasco. Aportant mesures i solucions com l'ampliació d'aquest servei de transport escolar, per primera vegada amb una planificació a tres anys, i no renovant d'any en any com fins ara, amb una inversió total de 151.435,44 euros”.
Espanya ha posat l'accent que “aquest transport està pensat per a donar resposta a les necessitats i demandes de les famílies de xiquets i xiquetes d'Educació Infantil i Primària del barri que no han obtingut plaça en centres pròxims als seus domicilis i han de desplaçar-se fora del Raval Universitari”.
Conveni Cocemfe
D'altra banda, la Junta de Govern Local també ha donat llum verda a la subvenció nominativa a subscriure amb la Federació Provincial de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Cocemfe Castelló per a finançar el projecte denominat Promoció de la inclusió social per a persones amb discapacitat durant l'any 2025.
L'aportació de l'Ajuntament de Castelló és de 74.800 euros, en un projecte amb un import total que ascendeix a 233.455 euros i on col·laboren altres institucions i entitats.
Aquest projecte de Cocemfe consisteix en el desenvolupament de diversos programes com el servei de tractaments terapèutics, servei d'atenció psicològica, servei d'integració laboral, activitats de sensibilització social, esport adaptat o el servei de préstec gratuït bicicletes adaptades.
L'objectiu principal és que les persones usuàries milloren el seu benestar i qualitat de vida a través de la integració en la comunitat.
Subvencions per a projectes d'Igualtat
Entre els assumptes de l'ordre del dia, s'ha procedit a l'aprovació de les bases per a la concessió de subvencions destinades al foment de projectes d'Igualtat d'oportunitats de dones i homes que realitzen les associacions i entitats de la ciutat des de l'1 de setembre de 2025 fins al 31 d'agost de 2026, amb un pressupost màxim disponible de 46.000 euros en total.
D'aquesta manera, podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les associacions i entitats que desenvolupen projectes algun dels àmbits previstos en les bases com són: afavorir la cultura de la igualtat, prevenció i atenció de la violència contra les dones, corresponsabilitat de les cures i el sosteniment de la vida i apoderament de les dones.
L'import màxim de la subvenció que podrà rebre cada beneficiària serà el cost econòmic total d'execució del projecte subvencionat. El termini d'execució dels projectes haurà d'estar comprés entre l'1 de setembre de 2025 i el 31 d'agost de 2026 i el pagament es realitzarà amb caràcter anticipat, en atenció al caràcter no lucratiu de les beneficiàries.
Mercat divendres 15 d'agost
La Junta de Govern Local ha autoritzat també aquest dijous la celebració del tradicional Mercat del Divendres en el Grau de Castelló, als carrers habituals, divendres que ve 15 d'agost, malgrat ser una jornada declarada com a festiva.
- Castellón apunta a salvarse de la ola de calor por un motivo específico
- Crisis de una veterana industria de Castellón: comienza la fase de liquidación
- Movilización vecinal en Alcalà de Xivert para evitar el traslado de su párroco
- El Gobierno concede 800.000 euros a una empresa de Castellón y generará nuevos empleos
- Las últimas ofertas para volar desde Castellón en agosto
- El juez Hurtado rechazará cargarse ahora al Fiscal General del Estado como piden las acusaciones populares
- Estas son las dos mejores playas de Castellón según National Geographic: Los motivos
- Mercado negro en Castellón: detenido el copropietario de una empresa de transportes por usurpar su mercantil y desviar mercancía