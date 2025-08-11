Castelló comença el compte enrere: un any per al gran eclipsi de sol de 2026
La ciutat, que serà el lloc d'Espanya on millor es podrà seguir aquest fenomen, treballa en una programació variada per a convertir el Planetari en lloc de referència
Comença el compte enrere per l'històric eclipsi total de sol que tindrà lloc dins d'un any, el 12 d'agost de 2026. Aquest fenomen serà visible només al nostre país, i Castelló serà el millor lloc per a ser testimonis d'aquest fenomen astronòmic, que tindrà el seu punt culminant a les 20.31 de la vesprada quan el sol s'enfosquirà de manera total per període de tot just 1 minut i 34 segons”.
La regidora de Cultura, María España, ha explicat que des de l'Ajuntament de Castelló “fa mesos que treballem en una programació variada i dissenyada perquè tots els castellonencs, amb la participació de diverses regidories, amb el nostre Planetari com a epicentre i lloc de referència de les diferents activitats que es realitzaran. Propostes que van des de xarrades de divulgació científica a propostes d'oci i culturals per a tots els públics”.
Així, la regidora ha avançat que “entre les activitats en les quals s'està treballant estan tallers infantils i dirigits de manera específica al públic escolar, actuacions musicals, visites guiades, exposicions o tallers de fotografia especialment dissenyats per a aconseguir capturar aquest moment únic, com serà aquest eclipsi total del sol, de la millor manera possible amb la nostra càmera fotogràfica o amb els nostres telèfons mòbils”.
A més, la edila també ha avançat que “també estem estudiant accions conjuntes amb el sector turístic i de l'hostaleria de la nostra ciutat a l'hora de posar en marxa campanyes de promoció d'aquest eclipsi, perquè tinga un impacte el més gran possible a nivell cultural, turístic i econòmic”.
Esdeveniment internacional de primer ordre
María España també ha volgut posar l'accent que “aquest serà el primer eclipsi total visible des de fa quasi 120 anys, sent l'última vegada en 1905. A més, en coincidir a l'estiu i en període vacacional, fa aquesta cita especialment atractiva tant per als aficionats a l'astronomia i a aquests fenòmens, com per al públic en general i turistes”.
En aquest sentit, la regidora de Cultura també ha confirmat que “l'interès del públic internacional s'està notant des de fa molts mesos en les reserves dels hotels de la nostra ciutat. I les consultes amb el Planetari de Castelló són constants per part d'associacions astronòmiques, agències turístiques i particulars de l'estranger, amb països com els Estats Units o el Japó com a principals emissors d'aquesta mena de visitant, encara que són moltes també les consultes que estem rebent des del nostre país. Castelló està preparada per a rebre amb els braços oberts a tots aquests visitants”.
Lloc ideal per a veure l'eclipsi
Espanya ha volgut insistir que “a causa de diferents factors, la ciutat de Castelló, i en concret les platges de Castelló, seran el millor lloc per a presenciar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost de 2026. En primer lloc perquè comptem amb una climatologia que afavoreix, en condicions normals, l'observació del cel a l'estiu. També perquè Castelló compta amb vies de comunicació que permet l'arribada de gran nombre de persones”.
“D'altra banda, i no menys important, està la capacitat d'organització de la ciutat de Castelló, acostumada als desplegaments de serveis d'emergències i forces de seguretat de grans esdeveniments lúdics, tant festivals internacionals com esdeveniments especials, com la nit de Sant Joan, que es desenvolupa precisament en un entorn on el consistori té pensat centralitzar actes. Tot això comptant amb una àmplia zona, segura i accessible, per a una gran observació pública, com són la nostra magnífiques i àmplies platges que poden albergar a milers d'espectadors”, ha explicat l’edila.
Epicentre d'activitats
Però, sobretot, María España ha volgut posar el focus en el paper protagonista del Planetari de Castelló, que es convertirà en epicentre l'eix d'activitats i coordinació de l'observació d'aquest eclipsi. A més, el nostre Planetari és el node provincial de la Comissió Nacional de l'Eclipsi (CNE), per la qual cosa es converteix en centre de referència per a qualsevol municipi de la província de Castelló interessat en l'organització i coordinació d'activitats pròpies de l'esdeveniment, si ho consideren oportú”.
Nou projector 4K
La responsable de l'àrea de Cultura i Educació també ha volgut ressaltar que “coincidint amb aquesta històrica efemèrides de l'eclipsi total de sol, des del Govern de la ciutat hem volgut millorar les instal·lacions del nostre Planetari”.
“Per aquest motiu s'ha procedit a l'actualització dels sistemes de projecció de la sala de Planetari per a oferir als visitants en 2026 unes visualitzacions a 4K Full Dome a nivell dels millors planetaris espanyols i europeus. Un sistema, en l'adquisició del qual l'Ajuntament de Castelló ha invertit 360.000 euros", ha explicat.
A això també cal sumar l'adquisició d'ulleres per a l'observació segura de l'eclipsi, complint amb les mesures de prevenció arreplegades en els informes de la Comissió Nacional de l'Eclipsi i que es repartiran de cara a la celebració d'aquest històric eclipsi”, ha apuntat España.
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón
- José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”
- Las gasolineras ‘fantasma’ se extienden por Castellón
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- 15.000 viviendas de Castellón corren el riesgo de quedarse fuera del mercado de la venta o el alquiler