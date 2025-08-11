Millores a l'accés al Cementeri Nou de Castelló: reforcen la mobilitat i la seguretat viària
El consistori ha millorat l'asfaltat d'aquest entorn i l'entrada i eixida de vehicles per a que siga més ordenada
L'Ajuntament de Castelló treballa per a millorar l'asfaltat de l'entorn del Cementeri Nou de Castelló, en el Camí de l’Enramada. També es millora l'entrada i eixida de vehicles per a que siga més ordenada i més segura a aquesta instal·lació municipal.
El regidor de Cementeris, Vicent Sales, ha visitat aquestes instal·lacions, acompanyat pel gerent de l'empresa mixta Cementeri de Castelló, Antonio Porcar. Sales ha explicat que “amb aquests treballs atenem la petició de veïns de l'entorn i visitants del cementiri, a través sobretot de la Junta de Districte Oest, que ens van traslladar per la situació en la qual es trobava aquest punt, millorant la mobilitat i la seguretat viària en la zona”.
“Des de l'equip de govern s'estan efectuant ja treballs que permetran que aquelles persones que es dirigisquen fins al Cementeri Nou de Castelló el facen de la manera més segura”, ha referit Sales.
L'edil ha insistit que “els treballs permetran no sols millorar l'asfaltat d'aquest entorn sinó també una entrada i eixida de vehicles de forma, resolent un problema que portava molt de temps reclamant solucions per part dels nostres veïns i veïnes”.
