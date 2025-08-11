El PSPV critica que els pagaments amb factures irregulars de l'Ajuntament de Castelló superen els 30 milions en dos anys
Patricia Puerta assenyala que "estem en mans d'una alcaldessa més preocupada per les xarxes socials que per gestionar com toca els diners públics"
El Grup Municipal Socialista de Castelló ha criticat que el govern municipal, presidit per Begoña Carrasco, "ha disparat en tot just dos anys de gestió el pagament de factures de manera irregular, fins al punt que ja supera els 30 milions d'euros, la qual cosa reflecteix que estem en mans d'una alcaldessa més preocupada per el seu book de fotos i les xarxes socials que per gestionar com toca els diners públics”, ha assenyalat Patricia Puerta, portaveu del Grup Municipal Socialista.
Puerta ha recordat que els denominats Reconeixements Extrajudicials de Crèdit, coneguts de manera tècnica com REC, és una figura present als ajuntaments a la qual s'han d'acollir els governs locals de manera excepcional.
El problema en aquest cas és que “tenim al davant a un govern liderat pel PP que, de nou, ha manipulat la realitat i ha enganyat la ciutadania, perquè van anunciar a so de bombo i platerets en 2023 que anaven a acabar amb els REC i en tot just dos anys porten ja quasi la mateixa quantitat que durant els quatre primers anys del govern progressista de 2015 a 2019”.
La portaveu socialista ha recordat a més que “estem parlant del Partit Popular, que té una trajectòria en la gestió dels recursos públics que espanta, perquè van ser capaços de tancar el seu mandat de 2011 a 2015 amb l'escandalosa xifra de 91,2 milions pagats de manera irregular”.
Com apunta Patricia Puerta, “no sabem com acabaren el mandat en 2027, però ja ens temem que Begoña Carrasco superarà amb escreix les xifres dels últims 8 anys de governs progressistes”.
En aquest quart Reconeixement Extrajudicial de Crèdit, aprovat en el ple de juliol amb una suma de quasi 2 milions, «s'observa com després de dos anys segueixen sense ser capaços, per exemple, de formalitzar els convenis que donen cobertura al servei de transport de viatgers en àrea interurbana».
Transport públic per als jovens
Això sí, «no els va importar eliminar en el seu moment el transport públic per a les persones joves al·legant que les factures es pagaven de manera irregular. Com sempre, en comptes de treballar per a buscar una solució prefereixen tirar de demagògia», ha lamentat la portaveu socialista, qui recorda que Carrasco té contractes finalitzats en 2024 sense estar licitats dins del termini i en la forma corresponent.
Dins d'aquest context apareix el «líder indiscutible de les factures irregulars, el senyor Cristian Ramírez, que ja ha passat a la història d'aquest ajuntament com el regidor que va acumular més de 170 multes sense pagar en zona blava”. Un edil que, segons Patricia Puerta, “per a vergonya de tota la ciutadania continua cobrant prop de 60.000 euros anuals perquè l'alcaldessa és incapaç de destituir-li, la qual cosa és un insult constant a les i els castellonencs”.
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón
- José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”
- Las gasolineras ‘fantasma’ se extienden por Castellón
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- 15.000 viviendas de Castellón corren el riesgo de quedarse fuera del mercado de la venta o el alquiler