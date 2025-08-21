La Diputació de Castelló reforça l'atenció d'emergències amb tres noves helisuperfícies
La institució ha finalizat la construcció de les de La Jana i Torás, i iniciarà de manera imminent els treballs de la nova infraestructura a Torre d'en Besora
La Diputación de Castelló ha finalitzat la construcció de dos noves helisuperfícies localitzades a La Jana i Torás, i és imminent l'inici dels treballs de la nova infraestructura a la Torre d'en Besora. Totes elles formen part del Pla d’Helisuperfícies del Pla Diputació Respon, un dels reptes marcats per l'executiu provincial per a garantir una evacuació mèdica dels ciutadans en els 135 municipis de la província.
“Amb la construcció d'estes noves helisuperfícies ampliem el Pla Provincial d’Helisuperfícies a favor de l'atenció d'urgències mèdiques i casos d'emergència per a garantir, així, una atenció ràpida i eficaç en el conjunt de la província”, ha expressat Marta Barrachina.
Barrachina ha afegit que “l'aposta per noves helisuperfícies és un reflex del compromís provincial per solucionar els problemes, garantir recursos i igualar oportunitats en les zones de l'interior de la província”.
Amb el Pla d’Helisuperfícies “avancem cap a una província més preparada i segura enfront de possibles riscos i catàstrofes”, ha afegit la presidenta de la institució provincial.
Ràpida intervenció
Així doncs, les noves helisuperfícies a La Jana, Torás i Torre d’En Besora garantiran una ràpida intervenció dels equips d'emergència en estos municipis i en les seues respectives comarques, en el cas que existisca algun incendi o siga necessari realitzar una evacuació o un transport sanitari d'urgència. “L'objectiu no és un altre que oferir davant les emergències la resposta més ràpida i eficient als castellonencs, visquen on visquen”, ha assenyalat la presidenta provincial.
El diputat de Bombers, David Vicente, ha recordat per la seua part que les helisuperfícies de Zorita i Barracas “ja són una realitat” i des del Govern Provincial “continuarem treballant a reforçar este tipus d'infraestructures a la província amb la finalitat d'enfortir la xarxa provincial de resposta davant emergències”.
Estes instal·lacions, tal com ha explicat el diputat provincial, “són estratègies per a millorar la resposta a les emergències als pobles de muntanya i en les zones més inaccessibles. Gràcies a això es retalla el temps d'assistència sanitària, així com el temps de trasllat dels bombers davant incendis forestals”.
“Són un recurs bàsic i vital que permet connectar a cada racó del territori castellonenc amb els hospitals, oferir una resposta sanitària més eficient als castellonencs i agilitzar els treballs dels mitjans d'emergència”, ha incidit David Vicente.
