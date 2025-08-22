El PSPV critica "l'estat d'abandó" de les platges accessibles de Castelló
La portaveu del Grup Municipal Socialista, Patricia Puerta, assenyala que "les pèssimes condicions l'accessibilitat al Serradal, Gurugú i El Pinar per a les persones amb problemes de mobilitat”
El Grup Municipal Socialista de Castelló ha tornat a denunciar l'“estat d'abandó” en el qual es troben les platges accessibles de la capital de la Plana, “amb passarel·les irregulars, flexi-passarel·les al mar curtes, banys tancats amb cadenat i absència absoluta de personal d'atenció al bany”, com ha assenyalat la portaveu del PSPV, Patricia Puerta.
Les imatges gravades pel PSPV hui divendres 22 d'agost “ens mostren la realitat que disfressa la nostra alcaldessa, Begoña Carrasco, i la seua regidora negacionista de Turisme, Aranxta Miralles, que han deixat de costat durant tota la temporada estival a les persones amb problemes de mobilitat, perquè ja denunciem aquesta realitat el mes de juny passat i s'han tapat els ulls”.
El recorregut dels representants socialistes per les suposades platges accessibles instal·lades en el Serradal , Gurugú i El Pinar realitzada aquest mateix divendres des de les 11.00 hores, moment en el qual s'activen els serveis de socorrisme en el litoral, "ens mostra estructures amb taulons alçats; flexi-passarel·les curtes que no arriben a la mar i que estan separades de la zona de fusta; vestuaris tancats, banys amb cadenat i sense personal que estiga a la disposició de les persones amb problemes de mobilitat que vulguen banyar-se”.
Crítiques de banyistes
El Grup Municipal Socialista ja va arreplegar al juliol les crítiques de banyistes amb mobilitat reduïda, “però sembla que tenim una alcaldessa que prefereix la propaganda i fer-se fotos per a les seues xarxes socials que preocupar-se de veritat per les necessitats de la ciutadania”.
Patricia Puerta ha qualificat d'“inacceptable” la imatge que ofereix la ciutat de Castelló tant a les veïnes i veïns com a les i els turistes que ens visiten i ha reclamat una vegada més a l'equip de govern format per PP y Vox “que es pose a treballar i es deixe de tant ‘postureo’, encara que ja estiguem en l'etapa final de la temporada estival”.
