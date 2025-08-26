La Diputació comença el compte arrere per al Dia de la Província
Mediterráneo veurà reconeguda, el pròxim 26 de setembre, la seua trajectòria centenària amb l'Alta Distinció de la institució provincial
La Diputació de Castelló ha començat el compte arrere perquè Aín aculla el Dia de la Província, que es celebrarà el divendres 26 de setembre. El periòdic Mediterráneo, amb motiu del seu cent aniversari, rebrà l'Alta Distinció. A més, també seran reconeguts Kiko García, Eloy Moreno, Juana Crespo i el Col·legi Oficial de Psicologia.
“En tot just un mes, el xicotet municipi d'Aín s'engalanarà per a acollir un Dia de la Província en el qual tornarem a posar en valor esta terra, la seua solidaritat, la seua innovació, l'esport i la cultura”, ha expressat la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina.
El Dia de la Província 2025 serà el segon que se celebrarà de manera itinerant, seguint així amb el compromís de la institució provincial perquè, igual que en el treball diari de la Diputació, siguen els pobles els verdaders i grans protagonistes del Dia de la Província.
Així, el municipi d'Aín arreplega el testimoni de Tírig, localitat que l'any passat va acollir el Dia de la Província, sent la primera edició en la qual esta celebració es va dur a terme en l'essència de la província, en els seus municipis.
Quant al dia de celebració, respon a l'anunci que ja va realitzar l'any passat la presidenta de la Diputació de traslladar la data al quart trimestre de l'any. Amb tot, el pròxim 26 de setembre, Aín serà l'escenari que acollirà l'acte de lliurament dels guardons.
Un espai que acollirà el reconeixement a Mediterráneo amb l'Alta Distinció, enaltint així els cent anys d'història de periodisme local. Des de la seua fundació en 1925 com el Diari de Castelló, Mediterráneo s'ha consolidat com un referent en el periodisme local i, a través de les seues pàgines, el seu equip redaccional ha relatat el dia a dia de la província, sent testimoni directe dels fets i esdeveniments que han marcat la nostra història com a província.
La resta de guardonats
Al costat de l'Alta Distinció, el Dia de la Província 2025 també atorgarà Mèrits. D'una banda, la Diputació de Castelló enaltirà a Kiko García com a figura clau en la projecció de La Volta amb la distinció al Mèrit Esportiu. El burrianense que ve organitzant La Volta a Espanya des de l'any 2015 com a director tècnic de la competició.
Amb el Mèrit de les Arts, la Diputació de Castelló distingirà a Eloy Moreno. La institució provincial enaltirà a l'escriptor castellonenc que des que publicara la seua primera novel·la El bolígrafo de gel verde, ha aconseguit ser autor súper vendes amb més de dos milions d'exemplars venuts, a més de portar a la pantalla l'adaptació a sèrie del seu exitós Invisible’ i aconseguir batre el rècord mundial de firmes.
En l'apartat de la innovació, la Diputació de Castelló distingirà a Juana Crespo. La institució provincial farà lliurament del Mèrit a la Innovació a la doctora, natural de Peníscola, que compta amb una extensa carrera en fertilitat i la seua experiència resolent casos complexos li han convertit en tot un referent d'un model de medicina reproductiu únic i innovador.
Així mateix, la Diputació farà visible l'encomiable labor del Col·legi Oficial de Psicologia amb el Mèrit Solidari en el Dia de la Província. La institució provincial reconeixerà al col·legi de professionals que fa una tasca social encomiable, normalment silenciosa, quasi mai reconeguda i que sempre estan en els casos més urgents i necessaris.
La institució provincial encara el compte arrere perquè l'essència dels guardonats, de la Diputació de Castelló i del conjunt de la província es donen cita el pròxim 26 de setembre a Aín, en una celebració del Dia de la Província pensada per i per al conjunt dels 135 municipis de Castelló.
