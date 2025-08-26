El PSPV critica la falta de previsió de la Diputació davant la plaga de mosquits a la costa
La diputada socialista Maria Jiménez reclama intensificar les fumigacions a peu de camp i ha assenyalat que "poc o res s'està fent per a atallar una problemàtica que es repeteix cada any"
El PSPV-PSOE de la Diputació de Castelló ha criticat aquest dimarts que l’equip de govern de Marta Barrachina “haja baixat les persianes per vacances” sense haver deixat cap dispositiu extraordinari en marxa per a frenar la plaga de mosquits que assola el litoral provincial.
La diputada socialista Maria Jiménez ha qualificat “d’imprudència i irresponsabilitat” que “poc o res s’estiga fent per a atallar una problemàtica que es repeteix cada any i que es presenta amb major cruesa en els mesos d’estiu i tardor”.
Per a Jiménez, “l’única explicació és que als despatxos del govern no es planifica ni hi ha voluntat per a donar una solució”, vist que les fumigacions es compten amb comptagotes i els tractaments aeris, que tant defensava el PP en l’anterior legislatura, han sigut mínims”, ha remarcat. “A banda d’això, la coordinació amb els ajuntaments brilla per la seua absència”.
La representant orpesina ha assenyalat que “les crítiques de nord a sud de la província no cessen, especialment des del sector turístic i hostaler, que s’ha vist obligat a buscar fórmules perquè la clientela no acabe crivellada de picadures”.
En aquest sentit, ha lamentat que “la Diputació no haja sigut capaç de donar una resposta efectiva a l’allau de molèsties” i ha advertit que “aquest infern de mosquits va més enllà de perjudicar la imatge turística de la província, també representa un risc greu per a la qualitat de vida i la salut pública”.
En nom del grup socialista, Maria Jiménez ha instat Marta Barrachina a “intensificar les fumigacions i les actuacions a peu de camp per a controlar una plaga que, de repetir el patró dels últims anys, adquirirà amb el final de l’estiu i l’entrada de la tardor proporcions preocupants”.
