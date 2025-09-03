Castelló es prepara per a la dana: reforç en la neteja d'embornals
Els traballs es van realitzar aquest dimarts en l'avinguda València i aquest dimecres en el barri de Censal, abans de continuar a les avingudes Vila-real i Barcelona
Castelló està intensificant les labors de neteja i adequació d'embornals, xarxa de clavegueram i neteja de séquies i llits del riu, en vistes als pròxims episodis de ‘Gota Freda’.
Així ho ha avançat el regidor d'Urbanisme i Serveis Públics a l'Ajuntament de Castelló, Sergio Toledo, qui ha indicat que “per a anticipar-nos i estar preparats, estem reforçant les labors de neteja en els 12.000 embornals que tenim al voltant de la ciutat de Castelló, a raó d'entre 70 i 120 unitats diàries, en funció de les característiques dels embornals tractats i necessitats dels treballs".
"En aquells punts en què sol haver-hi desbordaments, i en coordinació amb els serveis tècnics, la freqüència dels treballs s'incrementa, sobretot en les temporades de pluges”, ha assenyalat.
Toledo ha indicat que “són actuacions de manteniment que es realitzen durant tot l'any”; no obstant això, ha matisat que “davant la previsió de pròximes pluges més intenses, aquesta actuació ens permet estar més preparats i així evitar que es produïsquen acumulacions d'aigua que puguen dificultar el dia a dia de la ciutat”.
D'aquesta manera, l'edil ha explicat que “aquest dimarts els treballs es van realitzar en l'avinguda València, aquest dimecres estan en el barri de Censal i posteriorment aniran a l'avinguda Vila-real i avinguda Barcelona”.
La dotació que està utilitzant l'UTE Sanejament Urbà de Castelló, empresa encarregada d'aquestes labors, consta d'un vehicle amb equip mixt d'impulsió i aspiració. La principal premissa és retirar brutícia, fulles i aquells elements que puguen produir obstruccions que dificulten el correcte funcionament de la xarxa de sanejament de la ciutat”.
Neteja del llit del Riu Sec
Per part seua, en la mateixa línia, s'estan netejant camins rurals i el llit del Riu Sec, en el marc de les actuacions de manteniment que es realitzen durant tot l'any.
Durant les últimes setmanes s'ha procedit a netejar el llit del Riu Sec, amb la utilització d'una màquina cribadora i una desbrossadora, des de la Ronda Nord fins al camí de la Primera Travessera, amb una extensió d'unes 22 hectàrees i uns 4 quilòmetres de longitud.
Cal recordar que el govern municipal i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer van subscriure un conveni per a permetre que l'Ajuntament de Castelló tinga autorització per a poder fer aquests treballs d'adequació i neteja en el llit del Riu Sec.
