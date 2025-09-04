Compromís exigeix la recuperació de la Trobada de Bèsties de Foc a Castelló
La formació assenyala la falta d'implicació de Begoña Carrasco en la defensa de la cultura popular com culpable d'aquesta marxa
Compromís per Castelló ha reclamat al govern municipal del PP que actue per a recuperar la Trobada de Bèsties de Foc i que aquesta cita torne a celebrar-se a la ciutat.
L’esdeveniment, organitzat per l’associació Botafocs del Grau de Castelló, ha omplit durant molts anys la plaça Major de col·lectius de dimonis i bestiari festiu d’arreu dels territoris de parla catalana. Enguany, la XXV edició tindrà lloc el dissabte 6 de setembre a Vila-real.
Per a la formació, aquest trasllat és la conseqüència directa de la falta d’implicació de l’alcaldessa Begoña Carrasco en la defensa de la cultura popular. El portaveu Ignasi Garcia ha remarcat que “el sectarisme i el menyspreu de la senyora Carrasco cap a la cultura popular han fet que la Trobada de Bèsties de Foc haja marxat a Vila-real.
És per això que li exigim que abandone aquesta actitud i faça el possible per recuperar una trobada tan important per a la nostra ciutat i per a la nostra identitat col·lectiva”.
Compromís ha afegit que la pèrdua de la trobada no és un cas aïllat, sinó que s’emmarca en una trajectòria de desinterés del govern municipal envers les colles de dimonis.
Recorden que la coalició va presentar al·legacions a l’Estatut de Festes per tal que els balls de dimonis de Castelló pogueren comptar amb representació en l’òrgan de decisió festiva de la ciutat, però la proposta va ser rebutjada pel PP.
En aquest sentit, Compromís ha insistit que és imprescindible que el govern de Begoña Carrasco canvie d’actitud i treballe per garantir que la Trobada de Bèsties de Foc torne a Castelló en les pròximes edicions i que els col·lectius vinculats a la cultura popular tinguen el reconeixement i el suport que mereixen.
