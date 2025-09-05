Compromís lamenta que el carril del TRAM de Castelló continue sense reparar
El regidor Pau Sancho ha recordat que l'Ajuntament va prometre una actuació integral de la Generalitat valorada en 200.000 euros durant l'estiu
Compromís per Castelló ha assenyalat que el carril reservat al TRAM al centre de la ciutat continua en mal estat malgrat les promeses del PP que estaria reparat durant l’estiu. La formació ha recordat que el regidor d’Urbanisme, Sergio Toledo, va assegurar en ple que la Generalitat coordinaria una actuació integral valorada en 200.000 euros en este període, però setembre ha arribat i el ferm de Porta del Sol, l’avinguda Rei en Jaume i els carrers Ruiz Zorrilla i Escultor Viciano continua ple de clots i afonaments.
“El que a València no es consentiria, a Castelló es dona per bo. Toledo va prometre que el carril estaria reparat a l’estiu i no s’ha complit. El resultat és un centre degradat, amb clots i pegats que projecten una imatge indigna d’una ciutat com la nostra”, ha manifestat el regidor de Compromís Pau Sancho.
En lloc d’una solució estructural, l’única intervenció feta fins ara ha sigut una reparació provisional abans de Magdalena. Uns treballs que van consistir en tapar els afonaments amb formigó pintat de roig sobre els adoquins originals, creant un traçat a mitges, amb trams de materials diferents i una estètica incoherent amb l’entorn.
El regidor d’Urbanisme va justificar aquella intervenció assegurant que les pluges prèvies a les festes impedien aplicar el formigó imprés previst, i que a l’estiu s’executaria la reparació definitiva.
Tanmateix, ha passat l’estiu i no s’ha fet cap actuació. Per a Compromís, esta situació demostra tant la falta de pes polític de l’alcaldessa Begoña Carrasco davant la Generalitat, que no ha sigut capaç de defendre una actuació prioritària per a Castelló, com les mentides de Sergio Toledo, que va assegurar que l’obra estaria feta en estiu.
La coalició reclama que es complisquen els compromisos anunciats i que s’inicie d’una vegada una reparació planificada i definitiva, amb criteris tècnics i estètics.
