Castelló premia el seu talent local en el dia del seu 774 aniversari
El Teatre Principal entrega els guardons Ciutat de Castelló, els més prestigiosos en l’àmbit cultura local, dins del dia de l’aniversari de la fundació oficial de la ciutat en el qual es ret homenatge a la figura de Jaume I
Iván Fernández
Castelló ha celebrat el seu aniversari amb una jornada en la qual ha unit el reconeixement de la cultura i el talent local dels premis Ciutat de Castelló, amb l’homenatge a la figura de Jaume I. I és que fa ja 774 anys que el monarca va signar el 8 de setembre el Privilegi de Trasllat que va permetre la fundació oficial de la ciutat.
El Teatre Principal ha vestit les seues millors gal·les per a entregar els guardons més importants i de major prestigi en l’àmbit cultural que s’entreguen a Castelló. En una cerimònia que ha comptat amb Alexis Martínez i Jorge García, coneguts a xarxes socials com Jajajers, com a presentadors i ha tingut a Rosario Raro, l’escriptora segorbina, com a mantenidora, s'han fet entrega dels Ciutat de Castelló.
Així, han pujat a les taules del Principal, Pedro Montabán Kroebel, premiat a l’apartat de Teatre per l’obra Els desastres de la guerra; Francisco Urbano Pérez Benedicto reconegut en Narrativa per L’habitació de la porta blava, i Jaume Cabré que ha rebut el guardó d’Excel·lència Musical Guitarrista Manuel Babiloni.
Per la seua banda, en Literatura Infantil Il·lustrada, s'ha premiat Tombatossals d'Irene Verdú i Gloria Celma per Pepica Gra, i el Ciutat de Castelló per la Pau Vicent Martínez Guzmán al Projecte de Xarxes Sanitàries Solidàries ha sigut per a Medicus Mundi Mediterrània. A més, també ha inclòs l’entrega del premi Ciutat de Castelló de Ceràmica a Carlos Martínez per la seua obra Paisaje invertido III.
La gal·la ha gaudit de l’actuació del grup de dansa i música castellonenc Dayan Soul i la participació del Jove Ballet de Castelló. També ha fet sonar la música la Banda Municipal.
L'alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que ha presidit l’acte amb l’edil de Cultura, María España, ha recordat que aquesta entrega de premis, per segon any consecutiu, s’inclou a la programació del 775 Aniversari de la Fundació de la Ciutat.
També ha enaltit «l’aposta que s’està realitzant per la Cultura per a tots, en castellà i en valencià, amb veterans i debutants, amb professionals i amateurs, en la qual tots sumem i ningú resta».
Homenatge als orígens
La jornada també ha donat cabuda a un homenatge als orígens de la ciutat. Els Cavallers Templers de Castelló han sigut els protagonistes d’aquest esdeveniment que ha complit la seua quinzena edició. El conductor de l’acte de l’avinguda del Rei ha sigut el mariscal Sergio Sánchez i Eusebio Moreno, Jaume I de l’Associació Dames i Cavallers d’Uxò de la Vall d’Uixò, ha llegit el Privilegi de Trasllat.
A més, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta han presentat oficialment a Na Violant 2026, Victoria Arcos, en un acte a l'hotel Intelier Rosa. Arcos ha estay secundada per les seues dones de companya, que son Ainhoa Barraza (Na Rama); Natalia Usó (Na Provençala); Claudia Ortiz (Na Dolça); Rosa Ribes, (N’Ermengarda); Michelle Valverde (Na Eva) i Itziar Ripollés (Na Margarida).
El programa s'ha completat amb el toc manual de campanes al Fadrí pel Gremi de Campaners.
