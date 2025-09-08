Compromís reclama una millor coordinació del transport públic a Castelló amb l’inici de curs
La formació assegur que el PP "continua sense menejar cap dit" per a adaptar el horaris de autobusos i TRAM amb el de Rodalies
Compromís per Castelló ha reclamat a l’alcaldessa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco que actue per a garantir la coordinació dels horaris dels autobusos urbans i del Tram amb els trens de Rodalies. La formació ha posat l’accent que l’inici del curs escolar i universitari fa encara més urgent aquesta mesura, que afecta diàriament centenars d’alumnes que es desplacen per estudiar.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha remarcat que “en aquest inici de curs li recordem al Partit Popular que continuen sense menejar cap dit per a coordinar el transport públic, els autobusos i el Tram amb el Rodalies de la ciutat de Castelló.
Açò dificulta que els estudiants que han de vindre o anar-se'n fora per motius d’estudi puguen utilitzar aquest servei amb normalitat. Per això exigim que s’ajusten els horaris perquè, quan arribe l’últim tren, hi haja també un autobús o un Tram que els permeta arribar a casa”.
Compromís ha posat com a exemple la situació que ja han viscut diversos estudiants, obligats a abandonar classes abans d’hora per poder agafar el tren de tornada. La falta d’alternatives de transport públic a primeres hores del matí o al final de la jornada provoca que molts d’ells no puguen assistir a totes les assignatures.
A aquesta problemàtica es suma la dificultat creixent d’accedir a un habitatge a Castelló. La formació recorda que l’encariment del preu del lloguer obliga cada vegada més joves a viatjar diàriament des dels seus pobles, perquè no poden assumir el cost de viure a la ciutat. “Per això és encara més necessari que el transport públic funcione i estiga ben coordinat”, remarquen.
Millor connexió amb els Rodalies
En aquest sentit, Compromís ha recordat que ja va presentar al·legacions al projecte de transport públic municipal precisament per reclamar una millor connexió amb els horaris dels Rodalies. També han fet arribar propostes similars altres col·lectius i entitats, però el govern local continua sense donar una resposta adequada.
Amb tot, la coalició ha assenyalat que el govern de Carrasco fins i tot va arribar a afirmar per escrit que la coordinació ja existia, tot i desconéixer les hores reals d’arribada i eixida dels trens. Compromís considera que aquest episodi evidencia el desinterès del PP per millorar el transport públic, ja que ells mateixos es dediquen a moure’s amb cotxe oficial i a aparcar en zona blava sense haver de pagar.
Per això, la formació defensa que cal treballar amb rigor per oferir un transport públic ben coordinat, que assegure desplaçaments dignes i accessibles per a tot l’alumnat i la resta d’usuaris.
