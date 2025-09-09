Compromís es mou per a frenar la retallada de personal a les Columbretes
La formació ha registrat una declaració institucional per a rebutjar la decisió ministerial de reduir a la meitat els técnics que s'ocupen de la vigilància i la conservació de la reserva marina
Compromís per Castelló ha registrat una declaració institucional per a rebutjar la decisió del Ministeri d’Agricultura i Pesca de reduir a la meitat el personal de vigilància i conservació de la reserva marina de les Illes Columbretes.
La plataforma Reserves Marines Sí ha advertit que aquesta retallada suposaria deixar l’arxipèlag sense vigilància durant 15 dies cada mes, posar en risc la protecció dels ecosistemes i paralitzar sèries científiques úniques al Mediterrani. Una situació que arriba just quan es commemora el 35 aniversari del parc natural, després de tres dècades de protecció ininterrompuda.
“La decisió del govern de Pedro Sánchez de retallar el personal que s'encarrega de la guarda del parc en la seua part marítima és un error que no només posa en risc tot el coneixement científic i el seguiment que s’està realitzant, sinó també la conservació d’un paisatge que és tot un tresor de la biodiversitat de Castelló”, ha exposat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.
Segons la plataforma marina, el model de vigilància de Columbretes ha funcionat de manera continuada des de 1990, amb dos equips de guardes que es relleven cada quinze dies i que han permés convertir aquesta reserva en un referent internacional.
A més de vetlar per la conservació dels hàbitats marins, aquests professionals donen suport a Salvament Marítim, Guàrdia Civil i Duanes, i són imprescindibles per al treball científic en un entorn d’alta exigència.
El col·lectiu alerta que la retallada comprometria espècies amenaçades com el coral Cladocora caespitosa i podria interrompre dades úniques sobre el canvi climàtic, recopilades durant dècades. Compromís fa seues aquestes preocupacions i adverteix que reduir recursos en un espai així és “injustificable”.
Una trajectòria de defensa
La coalició ha recordat, en aquest sentit, que sempre han estat vinculats a la protecció de les illes, des de les mobilitzacions contra els bombardejos militars de dècades passades, quan avions de guerra espanyols i americans utilitzaven les Columbretes com a blanc en pràctiques de tir amb bombes de fum, mentre un helicòpter filmava els exercicis; fins a la campanya Petroli no, Columbretes netes contra els projectes d’extracció de petroli a la zona.
És per això que Compromís assenyala que s’ha treballat molt per protegir les Columbretes i que val la pena fer memòria de tot l’esforç col·lectiu dedicat a conservar-les. Així, la formació considera “injustificable” la retallada del Govern d’Espanya i demana a l’Ajuntament de Castelló que done suport explícit a la plataforma ciutadana i defense la continuïtat d’un model de protecció que ha funcionat amb èxit durant més de tres dècades.
