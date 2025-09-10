Castelló abraça a les seues noves reines Clara Sanz i Ana Colón
La ciutat enceta al Palau Provincial el nou cicle de les celebracions magdaleneres amb un acte que ha servit perquè Clara Sanz i Ana Colón, les noves reines, arreplegaren el testimoni de les màximes representants de 2025, Paula Torres i Clara Ibáñez
Iván Fernández
Després dels comiats, toca el torn de les benvingudes. Si aquest dimarts el Teatre del Raval Rafael Lloret acomiadava a les reines de les festes de Castelló 2025, Paula Torres i Clara Ibáñez, i a les seues corts d’honor, aquest dimecres ha sigut el saló de recepcions del Palau Provincial el que s'ha omplit per a celebrar el primer acte del nou cicle de les festes de la Magdalena i que suposa la primera intervenció pública de les reines de 2026, Clara Sanz i Ana Colón.
Ambdues han estat acompanyades per les seues dames de la ciutat. L’edició de 2026, que se celebrarà del 7 al 15 de març, va donar el seu tret d’eixida amb aquest acte, abans que aquest divendres tinga lloc al Teatre Principal la imposició de bandes infantil i aquest dissabte, al mateix lloc, es produïsca la imposició adulta.
Aquesta cita, organitzada per la Gestora de Gaiates, ha estat presentada per la reina de les festes de la Magdalena 2024, Lourdes Climent. També han estat presents la presidenta de la Diputació Provincial de Castelló, Marta Barrachina, els diputats provincials Sergio Toledo i Alejandro Clausell, la regidora de Festes i presidenta del Patronat Municipal de Festes, Noelia Selma, i el president de la Federació Gestora de Gaiates, José Antonio Lleó.
També han estat el president de la Junta de Festes, Raúl Collazos, el vicepresident de la Federació de Colles de Castelló, Manuel Ruiz, la responsable de carros engalanats, Susana Artero, el prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, Héctor Prades, madrines i presidents de les 19 gaiates.
Marta Barrachina ha tingut paraules per a Paula Torres i Clara Ibáñez, de les que ha dit que «heu representat a Castelló amb l’elegància dels qui saben que porten a les seues mans una mica més gran que un títol: la història, l’orgull i l’emoció de la ciutat de la Plana».
Per la seua banda, els ha recalcat a Clara Sanz i Ana Colón que representar la festa de Castelló «és sentir-ho en cada paraula, en cada gest, en cada abraçada. És portar amb dignitat la llum de les nostres gaiates i projectar-les cap al futur amb força».
Noelia Selma també ha destacat, sobre les noves reines, que «feu els primers passos en eixe somni tan anhelat que ja és real. El somni cada vegada és més tangible i aquest cap de setmana, amb la imposició de bandes, viureu la màgia en estat pur i passareu a ser part de la història de la ciutat».
Tant Clara Sanz com Ana Colón han agraït la confiança dipositada en elles per a representar a la ciutat. La reina infantil ha destacat que «m’ha dit ma mare que la banda verda no és tan sols l’honor i l’orgull que representa, que ja és moltíssim, sinó que també és una gran responsabilitat perquè amb tinta invisible porta impresos els noms dels xiquets i xiquetes de la nostra ciutat».
Adreços oficials
L’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco ha lliurat els adreços oficials que lluiran les màximes representants de les festes de la ciutat i que ja portaran en les seues respectives imposicions de bandes d’aquest cap de setmana.
- Grave accidente en Castellón: Muere una mujer en la A-7 tras un choque entre un coche y un camión
- Novedades sobre el accidente de tráfico de l'Alcora: dos heridos salen de la UCI
- La Lanzadera de Juan Roig 'ficha' a otras cuatro empresas de Castellón
- La junta de una gaiata dimite en bloque a días de la Imposición de Bandas en Castelló
- Apenas una decena de hoteles de Castellón participarán en la nueva temporada del Imserso
- Sigue en directo la última hora del temporal en Castellón: alertas por lluvia y granizo
- FOTOGALERIA I Las imágenes de la Trobada d'Allioli y la Nit de la Xulla en Vila-real
- Una de cal y otra de arena en la segunda tarde taurina de las fiestas de Vila-real