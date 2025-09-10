Compromís assenyala les promeses incomplides en educació a Castelló
Pau Sancho critica que l'Ajuntament no ha dut a terme durant l'estiu les millores promeses en diversos centres
Compromís ha assenyalat que el curs escolar ha arrancat a Castelló amb bona part de les reformes educatives promeses per l'alcaldessa de la ciutat, Begoña Carrasco, encara sense executar. Des de la formació, asseguren que el govern municipal es va comprometre a aprofitar l’estiu per dur a terme millores en diversos centres, però l’inici de setembre ha arribat sense que s’haja complit la major part de la paraula donada.
“L’alcaldessa ha arribat a setembre com una mala estudiant, amb les assignatures pendents del curs passat. Van prometre reformes a les escoles i bona part continuen sense executar-se”, ha remarcat el regidor de Compromís Pau Sancho, qui ha afegit que, a més, “continuen sense reclamar a València les obres pendents en fins a set centres educatius de la ciutat.”
Les actuacions anunciades per l’Ajuntament com són el canvi de finestres del CEIP Sanchís Yago i del CEIP Enriqueta Agut, no s’han fet. En el primer cas, la licitació s’ha publicat la setmana passada, quan ja estava a punt de començar el curs, i en el segon encara ni tan sols s’ha licitat.
Açò significa, tal com alerta Compromís, que o bé les obres s’hauran d’ajornar a un altre període vacacional o bé s’executaran amb l’alumnat dins de les aules, amb les molèsties i riscos que això implica.
Set centres paralitzats
A aquesta situació s’afegeix la renúncia del govern local a exigir a la Generalitat la construcció dels set centres escolars que Castelló necessita: els CEIP Cervantes, Sant Agustí, Bisbe Climent, Mestre Armelles, Carles Selma i Jaume I, així com el nou IES Crèmor.
Es tracta de projectes ja acordats oficialment pel Consell Escolar Municipal i la Junta de Govern Local en la primavera de 2023, però que amb l’entrada del PP i Vox han quedat completament paralitzats.
Amb tot, Compromís recorda que l’única activitat constructiva en marxa a Castelló són les obres del Mestre Canós i del Juan Sebastián Elcano, impulsades i adjudicades durant l’anterior legislatura pel govern del Botànic. Es tracta de projectes heretats i, per tant, durant tota la legislatura del PP i Vox no hi haurà cap projecte propi planificat ni executat a la ciutat.
En efecte, la formació assenyala que la retirada de les aules provisionals situades al costat dels col·legis Carles Salvador i Sensal confirma que el govern del Partit Popular ha renunciat a impulsar noves obres de gran envergadura. Per a Sancho, “és la demostració més clara de l’abandonament de les infraestructures educatives per part del govern de Carrasco”.
Des de Compromís subratllen així que Carrasco no sols arriba al curs amb les assignatures pendents, sinó que també renuncia a reclamar noves inversions per a Castelló, la qual cosa acaba condicionant el futur de l’alumnat de la ciutat.
Per això, la formació reclama que les obres compromeses es duguen a terme amb garanties, evitant molèsties a la comunitat educativa, i que es reprenga de manera immediata el Pla Edificant per avançar en totes les actuacions necessàries per als centres escolars de Castelló.
- Grave accidente en Castellón: Muere una mujer en la A-7 tras un choque entre un coche y un camión
- Novedades sobre el accidente de tráfico de l'Alcora: dos heridos salen de la UCI
- La Lanzadera de Juan Roig 'ficha' a otras cuatro empresas de Castellón
- La junta de una gaiata dimite en bloque a días de la Imposición de Bandas en Castelló
- Apenas una decena de hoteles de Castellón participarán en la nueva temporada del Imserso
- Sigue en directo la última hora del temporal en Castellón: alertas por lluvia y granizo
- FOTOGALERIA I Las imágenes de la Trobada d'Allioli y la Nit de la Xulla en Vila-real
- La lluvia deja 50 litros en el interior de Castellón y se mantiene la alerta meteorológica