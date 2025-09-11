Compromís Castelló registra diverses esmenes a la nova modificació de crédit de l'Ajuntament
La formació considera que la proposta no respon a les necessitats de la ciutat i critica que la partida de publicitat institucional s'ha triplicat en set mesos
El grup municipal de Compromís ha registrat esmenes a la tercera modificació de crèdit presentada pel equip de govern de l'Ajuntament de Castelló, format pel Partit Popular i Vox, que ascendeix a 2,2 milions d’euros. La coalició considera que la proposta no respon a les necessitats de la ciutat i adverteix que la partida destinada a publicitat institucional s’ha triplicat en només set mesos.
“El que presenta l'alcaldesa Begoña Carrasco és una modificació de crèdit amb un únic objectiu: triplicar la despesa d’autobombo i publicitat perquè és un govern que viu única i exclusivament de la propaganda”, ha assenyalat el portaveu Ignasi Garcia.
Segons ha explicat, “per això presentem esmenes per a fer d’aquesta modificació oficial de crédit una alternativa que millore la ciutat de Castelló, apostant per la lluita contra el canvi climàtic, per una mobilitat diferent i per tota eixa societat civil que fa de la nostra ciutat un millor lloc on viure cada dia”.
Serveis socials i centre de dia
Entre les principals propostes de Compromís es troba l’actualització dels convenis amb entitats socials que porten dos anys congelats, com Creu Roja, Patim, la Fundació Alzheimer Salomé Moliner o Teacast, dedicada a persones amb autisme.
“Eixos convenis donen servei i atenció a les famílies de Castelló que més ho necessiten i que porten congelats des que el PP va arribar a l’alcaldia”, ha remarcat Garcia.
La coalició també planteja destinar recursos a la creació d’un centre de dia per a persones amb esclerosi múltiple, absent a la ciutat i necessari per a donar resposta tant a Castelló com a les comarques de l’entorn.
Compromís ha recordat que, en l’actual mandat, no s’ha obert cap centre de dia nou que no estiguera ja projectat per l’anterior govern, com és el cas del centre de Parkinson. Per això exigeix que l’executiu de Carrasco impulse un projecte propi.
En l’àmbit de la mobilitat i el medi ambient, les esmenes inclouen la instal·lació de més panells informatius a les parades d’autobús, una demanda de la ciutadania per millorar el transport públic després de l’eliminació de l’aplicació municipal que informava dels temps d’espera.
També es proposa consignar pressupost per començar a executar el Pla Municipal de Reutilització d’Aigua, aprovat per unanimitat el 2024 i encara paralitzat, i impulsar projectes de regeneració d’aigua i de transició energètica.
La formació defensa igualment que Castelló mantinga un compromís clar amb la solidaritat i la cooperació. Per això planteja duplicar la partida destinada a ajuda humanitària i d’emergència, ja que la quantitat que proposa el govern és insuficient per avançar cap a l’objectiu del 0,7% del pressupost municipal acordat amb la Coordinadora d’ONGDs en campanya electoral.
En aquest sentit, també reclamen recuperar el conveni amb la Unrwa per a l’atenció de la població palestina refugiada. L’Ajuntament disposava d’una ajuda específica al poble palestí que el govern de Carrasco va eliminar i, davant la destrucció d’escoles, hospitals i habitatges, Compromís reclama no sols que es torne a incorporar sinó que es duplique.
A més, la coalició proposa reforçar el moviment veïnal amb la rehabilitació i adequació dels locals d’associacions, així com complir l’acord plenari impulsat per Compromís per senyalitzar les zones inundables de Castelló.
Amb aquestes esmenes, la formació vol garantir que els recursos extraordinaris de la modificació de crèdit s’utilitzen per enfortir els serveis socials, impulsar una mobilitat sostenible, protegir el medi ambient i mantindre el compromís de Castelló amb la solidaritat i la cooperació.
Compromís contraposa així una proposta útil per a la ciutadania al model del govern de Carrasco, que ha decidit triplicar la despesa en propaganda i viure únicament d’autobombo.
