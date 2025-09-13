Medi TV repone la imposición de bandas a las reinas de la Magdalena

La cuenta atrás para la Magdalena 2026 ha empezado ya. Esta semana ha comenzado el reinado de las nuevas representantes de las fiestas fundacionales de la ciudad de Castelló, con las tradicionales imposiciones de bandas a la reina de estas celebraciones y a la reina infantil. Dos esperados y emotivos actos que la televisión de Mediterráneo retransmitió en directo y que este domingo vuelve a ofrecer para todos aquellos espectadores que no pudieron verlos en su momento o que quieran volver a disfrutarlos.

Así, este domingo Medi TV programa de nuevo la imposición a la reina infantil, Ana Colón Sastriques, que abrió este díptico el pasado viernes, y que podrá verse tanto a las 10.30 como a las 22.00 horas, para que así nadie se pierda este espectacular evento.

La gala tuvo lugar en el Teatro Principal y contó como presentadora con Alejandra Sáez, reina infantil de la Magdalena 2023.

Medi TV también repone, a las 16.00, la imposición de bandas a la nueva reina de las fiestas de la Magdalena, Clara Sanz, y a su corte de honor, un acto que el canal retransmitió este sábado y que estuvo conducido por Estela Bernad.

Street Park

La programación para este domingo incluye además la reposición de otro programa vinculado a la capital de la Plana, un reportaje sobre Castelló Street Park, que podrá volver a verse tanto a las 13.30 como a las 20.30. Se trata de la tercera edición de este evento que convierte este fin de semana la ciudad en un parque urbano de 130.000 metros cuadrados, para transformar la vuelta al colegio en diversión y entretenimiento con una programación de juegos, espectáculos y actividades.