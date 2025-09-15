Compromís assenyala que Castelló lidera l'increment del preu del lloguer
Ignasi Garcia critica "la situació de paràlisi" de la ciutat després de dos anys de govern del Partit Popular
Compromís Castelló ha assegurat que arriba al debat sobre l’estat de la ciutat amb la voluntat de posar damunt la taula la situació de paràlisi en què es troba Castelló després de dos anys de govern del Partit Popular.
Segons la formació, el resultat és que la ciutat s’ha convertit en líder en l’augment de l’IPC i en l’increment del preu del lloguer, cosa que està dificultant que les famílies arriben a final de mes i que els jóvens troben opcions per estudiar i viure a Castelló.
“Carrasco ha convertit la nostra ciutat en líder en l'increment de l'IPC, fent que cada volta siga més complicat omplir el carro de la compra. També encapçalem l’increment del preu del lloguer, expulsant a les famílies i dificultant als jóvens a establir-se a Castelló per a estudiar. I tot això passa amb un govern instal·lat en la propaganda i la publicitat, que és incapaç de complir amb la seua paraula”, ha manifestat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.
Retallades en serveis públics
Compromís ha recordat que, mentre es donen aquestes xifres negatives, el govern del PP ha optat per retallar en serveis essencials. En l’àmbit educatiu s’han eliminat places de professorat, s’han reduït grups de Formació Professional i s’han suprimit classes de l’Escola Oficial d’Idiomes.
Segons la coalició, aquestes mesures suposen un pas enrere perquè limiten l’accés a una formació pública i gratuïta i fomenten que siga el sector privat qui convertisca l’educació en un negoci. Mentrestant, lamenten que l’alcaldessa de Castelló no haja alçat la veu per defensar els interessos de la ciutat davant d’aquestes retallades.
Així mateix, Compromís subratlla que, en dos anys, Carrasco ha incomplert compromisos clau com l’obertura de l’edifici Borrull, el consultori de la Marjaleria o les urgències del centre de salut del Raval. Tampoc ha fet realitat el projecte del Tram a la platja, tot i haver-lo anunciat en diverses ocasions.
Garcia ha destacat que el que sí que ha fet ha sigut augmentar el nombre d’assessors i els sous, de manera que el cost salarial del govern municipal ha crescut any rere any i ja és superior al de l’anterior executiu. Tot i que la popular criticava aquesta despesa quan estava a l’oposició, ara l’ha incrementada des que és alcaldessa.
Compromís ha recordat també la gravetat de la dana de l’any passat, que va colpejar la província de València, i ha advertit que el que va passar a municipis com Catarroja o Paiporta “podria passar igualment a Castelló o Almassora”.
En aquest sentit, Garcia ha remarcat que la consellera Salomé Pradas, “de qui Carrasco deia en el ple que havíem de sentir-nos orgullosos”, era la número dos de l’alcaldessa i ha tingut responsabilitats directes en aquella gestió.
Però, lluny de reclamar responsabilitats, la coalició denuncia que Carrasco ha preferit utilitzar fins i tot el protocol fester per projectar la imatge de Carlos Mazón i tapar la seua gestió en la dana.
Per a Compromís, aquest episodi exemplifica la submissió del PP de Castelló a les directrius de València. Ho il·lustra el cas del carril reservat al Tram al centre, que continua en mal estat tot i les promeses del govern municipal que estaria reparat a l’estiu.
“El que a València no es consentiria, ací s’ha donat per bo”, assenyala la coalició, que denuncia que Carrasco no ha tingut pes polític per defensar una actuació prioritària per a la ciutat i que l’executiu local ha enganyat la ciutadania amb anuncis que no s’han complit.
Agenda sotmesa a l’extrema dreta
Compromís retreu a Carrasco haver assumit part dels plantejaments de l’extrema dreta per mantenir el poder. Segons la coalició, l’alcaldessa s’ha alineat cada vegada més amb el regidor de Vox Antonio Ortolá, fins al punt que “no hi ha diferències entre els seus discursos d’odi i menyspreu cap a una societat oberta i tolerant”.
La formació subratlla aquesta contradicció. Així, mentre Carrasco parla d’una ciutat oberta i solidària, ha ignorat la major mobilització dels últims anys a Castelló, la manifestació en suport al poble palestí, i continua negant-se a recuperar l’ajuda municipal que l’Ajuntament destinava a aquesta causa solidària.
