Compromís exigeix corregir la taxa de fem i aplicar recàrrecs als grans tenidors de Castelló
La coalició reclama que s'establisquen bonificacions de fins al 40% per els veïns i els comerços que reciclen correctament l'orgànica
El grup municipal a l'Ajuntament de Castelló de Compromís ha presentat al govern municipal les seues propostes per a les ordenances fiscals de 2026, amb especial atenció a la taxa de fem i l’aplicació de recàrrecs a les vivendes buides en mans de grans tenidors.
La coalició ha tornat a demanar que s’establisquen bonificacions de fins al 40% per a aquells veïns i comerços que reciclen correctament l’orgànica, i que també s’incloguen les persones llogateres. Cal recordar que el Partit Popular ha duplicat la taxa del fem i ha traslladat missatges contradictoris als comerços, als quals va arribar a anunciar unes reduccions que no va aplicar.
En aquest sentit, des de Compromís destaquen que, després de la pressió exercida per la formació, el govern municipal s’ha vist obligat a rectificar i ha anunciat que a partir de 2026 tant els llogaters com les empreses amb sistemes propis de gestió de residus podran accedir a bonificacions. Tot i això, insisteixen que encara cal establir un sistema just i transparent que garantisca rebaixes reals i efectives.
“El que necessitem són unes ordenances fiscals justes que pensen en la ciutadania, i això passa per corregir tots els errors comesos amb la taxa de fem, on la senyora Carrasco ha duplicat el rebut a totes les famílies de Castelló”, ha assenyalat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.
Garcia ha afegit que “també cal un IBI que grave els grans tenidors que acumulen pisos buits sense posar-los al mercat. No pot ser que Castelló siga la ciutat on més pugen els lloguers mentre hi ha vivendes tancades sense cap ús”.
Recàrrec a les vivendes buides
Compromís exigeix que s’aplique el recàrrec de l’IBI a les vivendes buides en mans de grans propietaris, que l’ordenança fixa actualment en un 50%, però que el PP ha mantingut bloquejat per no delegar les competències necessàries.
La coalició defensa que aquest instrument és clau per a traure habitatge al mercat en un moment en què Castelló encapçala l’augment del preu dels lloguers. Per això, proposa incrementar el recàrrec fins al 150% per a forçar l’eixida d’habitatge buit i ajudar a frenar l’escalada de preus.
La coalició reclama també que es pose fi a les rebaixes que el govern del PP ha impulsat a l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres). Segons explica Compromís, l’augment de l’activitat urbanística a Castelló és possible gràcies al Pla General aprovat, que ofereix garanties jurídiques, malgrat que el PP va votar en contra, i no a les baixades fiscals.
Per això, defensen que ara el que li correspon a l’Ajuntament és recaptar diners d’eixes construccions. En aquest punt, subratllen que el govern ha hagut d’atendre aquesta reivindicació i no ha tirat endavant noves reduccions de l’impost.
Finalment, la formació ha recordat que el govern de Begoña Carrasco es va comprometre a revisar les tarifes del Teatre del Raval per a les organitzacions i associacions sense ànim de lucre.
Compromís subratlla que es tracta de col·lectius que treballen pel benestar de les famílies i que, quan organitzen actes solidaris o amb la finalitat de recaptar fons, haurien de tindre unes tarifes reduïdes o quedar-ne exempts. Malgrat la promesa inicial de l’alcaldessa, aquesta modificació encara no s’ha fet efectiva.
