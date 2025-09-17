Compromís Castelló alerta que la “major compra d’habitatge públic” de Carrasco es queda en una vivenda
Ignasi Garcia ha assenyalat que "la ciutat ha passat en dos anys de tindre mil famílies que demenaven un habitatge públic, a tres mil"
Compromís ha denunciat que el concurs anunciat per l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, per a ampliar el parc públic d’habitatge, amb un pressupost de més d’1,5 milions d’euros i presentat com la “major adquisició de la història de l’Ajuntament de Castelló”, ha quedat reduït a una sola vivenda oferida.
La formació ha lamentat que el govern municipal torne a incomplir les seues pròpies promeses en una qüestió tan important i amb una demanda social que no para de créixer.
Ignasi Garcia, portaveu de Compromís, ha recordat que “la ciutat de Castelló ha passat en tan sols dos anys de tindre mil famílies que demanaven un habitatge públic, a tres mil. I davant d'aquesta realitat, el que veiem és que la senyora Carrasco torna a fracassar en matèria d’habitatge. Es va comprometre a fer la major compra d'habitatge públic de la història de l'ajuntament, i la realitat és que a la seua oferta només s'ha presentat una vivenda”
Segons consta a l’acta de la Mesa de Contractació del passat 5 d’agost, tan sols s’ha presentat una oferta a l’adquisició per ampliar el Parc Municipal de Vivenda Social, la qual cosa evidencia que el resultat està molt lluny del que havia anunciat l’alcaldessa.
“I tot perquè la senyora Carrasco en lloc de seguir el procediment que va fer l'Acord de Fadrell i que va suposar l'adquisició de 12 habitatges, ha decidit anar pel seu compte, fracassant de nou i incomplint les seues promeses”, ha advertit Garcia.
Impulsats per governs progressistes
La coalició recorda que, des de 1984, totes les adquisicions de vivenda pública que s’han fet a Castelló, un total de 19, han sigut possibles gràcies als procediments impulsats per governs progressistes.
Els últims 12 habitatges, que es van acabar de formalitzar durant el govern de Carrasco, provenien d’un expedient iniciat per l’Acord de Fadrell. No obstant això, quan el procediment ha depés únicament de la dreta, el resultat ha sigut aquest: sols una vivenda presentada al concurs.
Compromís considera que aquesta situació confirma la diferència entre propaganda i realitat en la gestió de Carrasco, i adverteix que en un assumpte tan delicat com aquest no es poden alimentar expectatives que després no es compleixen.
Per això, la formació reclama que l’Ajuntament abandone els anuncis buits i sume esforços per a ampliar de veritat el parc públic d’habitatge, amb rigor i col·laboració, perquè Castelló necessita respostes reals i immediates.
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- Fallece un hombre en Vila-real al volcar su carretilla elevadora
- El CD Castellón destituye a Johan Plat y nombra entrenador a Pablo Hernández
- Los 22 mejores bares para almorzar en Castelló
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Vinaròs transformará el centro con una nueva plaza, calles y 140 viviendas
- Estas son las rebajas de impuestos en Castelló para el próximo año
- Los dos acusados de un fraude a la Seguridad Social en Castellón se culpan mutuamente