Compromís al·lega a l’ordenança de mobilitat per a impedir l'arraconament de la bicicleta a Castelló
La coalició proposa canvis per a garantir la contnuïtat del eixos ciclistes i assegurar la convivència de vianants i vehicles
Compromís per Castelló ha presentat al·legacions a l’ordenança de mobilitat sostenible impulsada pel govern municipal, format per PP i Vox. La coalició ha denunciat que el text “arracona la bicicleta” i proposa canvis per a garantir la continuïtat dels eixos ciclistes i assegurar una convivència segura amb vianants i vehicles".
“L’ordenança de mobilitat del Partit Popular intenta, per pur sectarisme, arraconar als usuaris de la bicicleta com a mitjà de transport. Per això hem presentat al·legacions per a mantindre l’eix ciclista entre el nord i el sud i, sobretot, per a garantir un ús segur de la bicicleta, tant amb els vianants com amb la resta de vehicles”, ha explicat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.
La coalició alerta que l’eliminació dels carrils bici en la zona de baixes emissions ha fet desaparèixer l’eix nord-sud previst en el Pla Director de la Bicicleta i en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. En el seu lloc, s’han habilitat carrers de plataforma única i zones residencials, però sense deixar clar com han de circular les bicicletes.
Compromís defensa que en aquests espais s’ha d’autoritzar de manera explícita la circulació en els dos sentits per garantir la continuïtat dels recorreguts ciclistes i evitar que l’ús de la bici quede tallat.
En aquest sentit, des de la formació assenyalen que el menyspreu del Partit Popular cap a la bicicleta és més que evident. Compromís ha comentat que "la Setmana de la Mobilitat ha començat amb el tall del carril bici d’Hort dels Corders amb una jardinera, un gest que demostra la voluntat del govern de Carrasco de trencar una mobilitat ciclista sostenible, contínua i segura".
A més, consideren necessari aclarir que el límit genèric de 25 km/h establit en l’ordenança no pot derivar en l’obligació d’incorporar velocímetre a les bicicletes, una exigència que qualifiquen de “desproporcionada i contrària a la promoció d’aquest mitjà de transport”.
Factures ombra
Compromís demana igualment la introducció d’un període mínim de tres mesos de factures ombra en qualsevol nou sistema automàtic de control, siga de velocitat o d’accessos. La formació defensa que aquest marge és imprescindible perquè la ciutadania puga conéixer amb antelació les noves normes i evitar situacions d’indefensió.
A més, recorden que actualment l’Ajuntament de Castelló tarda mesos a notificar les multes. El cas més paradigmàtic és el del regidor de Mobilitat, Cristian Ramírez, que va acumular 104 infraccions amb un vehicle de rènting que finalment van caducar. “Una multa pot ser qüestió d’atzar, tres poden ser molta sort, deu ja resulta sospitós, però 104 no sabem com definir-ho”, han indicat des de Compromís.
Per això la coalició insisteix que, mentre continue aquest problema en les notificacions, almenys s’assegure un període clar i regulat de factures ombra que done seguretat jurídica i informació adequada a la ciutadania.
