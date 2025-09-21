Compromís per Castelló demana que es planten arbres al carrer Músic Perfecte Artola
La formació remarca que la presència de vegetació "és clau per reduir la temperatura ambiental, fer front a la calor i millorar el dia a dia del veïnat"
Compromís per Castelló ha alertat que al carrer Músic Perfecte Artola hi ha més d’una dotzena d’escocells sense arbres. El regidor de la formació, Pau Sancho, ha remarcat que la presència d’arbrat als carrers “és clau per reduir la temperatura ambiental, fer front a la calor i millorar el dia a dia del veïnat”.
Així, la coalició ha instat el govern municipal a reposar els exemplars que falten i a posar en valor els beneficis dels arbres en la ciutat. Compromís recorda, a més, que en novembre de 2023 va presentar una moció per impulsar un pla d’ombres i crear una xarxa de refugis climàtics, una iniciativa que no s’ha tingut en compte i que la formació demana recuperar.
