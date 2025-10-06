Castelló aposta per la història i el folklore per a celebrar el 9 d’Octubre
La desfilada de les tres cultures i el reconeixement amb la Mostra de Cultura Popular a Dansants de Castelló marcaran la jornada festiva
Iván Fernández
Castelló viurà aquest dijous una jornada festiva en gran amb una nodrida programació d’abans per a commemorar la festivitat del 9 d’Octubre, que començaran en la matinada del dimecres. Serà quan, quasi a les 00.00 hores, es dispararà un castell de focs artificials a l’esplanada de l’Auditori. L’encarregada de llançar-ho serà la pirotècnia Germans Caballer.
Aquest serà el pròleg al Dia de la Comunitat Valenciana, que comptarà amb una sèrie d’actes organitzats per l’Ajuntament de Castelló i per la Generalitat Valenciana. En el cas del consistori, aquest dilluns ha donat a conèixer la programació per a aquesta jornada en que, segons ha assenyalat la regidora de Cultura, María España, "tindran especial protagonisme la música, la història i el folklore dins de la programació que s’ha preparat per a tots els públics".
Un dels actes més esperats és la desfilada de les tres cultures que començarà el dijous a les 11.45 hores. Serà una desfilada que partirà des de l’avinguda del Rei En Jaume, per a recórrer alguns dels principals carrers del centre de la ciutat. El trajecte finalitzarà en la Plaça Major.
La desfilada comptarà amb la participació d’entitats festives com són l’associació Moros d’Alqueria, l’Aljama i la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. España va comentar que representen "l’herència de les cultures musulmana, jueva i cristiana a la ciutat de Castelló".
Dins de l’agenda, compartirà protagonisme amb la desfilada de les tres cultures el concert extraordinari de la Banda Municipal de Castelló, que començarà a les 12.00 hores en la plaça Major. María España va explicar que "la nostra banda, dirigida per José Vicente Ramón Segarra, interpretarà un programa amb protagonisme de compositors valencians".
La banda acompanyarà a l’entrada de la desfilada en la plaça Major i interpretarà la Marxa de la Ciutat, l’Himne Regional i l’Himne Nacional.
Mostra de cultura popular
A més, la Banda Municipal també farà sonar música que "normalment ballen els Dansants de Castelló», amb motiu de que aquesta associació rebrà el reconeixement de Mostra de Cultura Popular per part de l’Ajuntament .
Amb aquest premi, es vol ressaltar "la labor d’aquesta associació en la recuperació i difusió del folklore, la dansa i la música tradicional a la ciutat de Castelló". España ha afegit que «la seua participació clau també en la celebració de festes com la del Corpus, per la qual cosa han sigut també coneguts com Dansants del Corpus, sent part imprescindible en l’organització d’aquesta festa tan assenyalada amb els tradicionals ball dels nanos, ball dels arets o el ball dels cavallets que compten amb una gran popularitat".
Premis Valencià de l’Any
Després de la música, arribarà el lliurament dels premis Valencià de l’Any que entrega la Fundació Huguet i que tindrà lloc en el saló de plens de l’Ajuntament. Però la programació no finalitza aquí. Per part de la Generalitat, també hi haurà un concert que servirà per a animar aquesta festivitat.
L’actuació es celebrarà en la plaça Hort dels Corders i comptarà amb la participació d’integrants de fins a 30 bandes de música de la província, en la celebració del centenari de l’Himne Regional, que serà interpretat amb els pasdobles Amparito Roca i València.
