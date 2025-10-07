Compromís per Castelló valora els avanços per un espai digne al cementeri a les víctimes del franquisme
La formació destaca la construcció dels nous nínxols columbaris que "donen continuïtat al treball per la memòria democràtica"
Compromís per Castelló ha destacat la construcció dels nous nínxols columbaris al cementeri de Sant Josep, una actuació que dona continuïtat al treball per la memòria democràtica i al compromís adquirit per l’Ajuntament al setembre de 2023, quan la formació valencianista formava part de l'equip de govern.
L’acord, impulsat per la formació i aprovat per unanimitat, establia la necessitat de garantir un espai digne per a les víctimes de la repressió franquista exhumades de la fossa comuna.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha explicat que “la moció de Compromís tenia un objectiu molt clar: garantir que els cossos de les víctimes de la repressió franquista tingueren un lloc adequat on descansar. La construcció dels nous columbaris per part de l’empresa mixta Nou Cementeri de Castelló és una molt bona notícia”.
Així mateix, la diputada de Compromís a les Corts, Verònica Ruiz ha subratllat que “quan la política serveix per a reparar la memòria i la dignitat de les víctimes, vol dir que anem pel bon camí”, i ha recordat que Castelló va ser el primer ajuntament de l’estat que va destinar fons propis a les exhumacions, a les quals posteriorment es van sumar la Diputació i la Generalitat.
Espai conmemoratiu
La construcció dels nous columbaris completa la intervenció al quadre civil del cementeri de Sant Josep, on ja s’havien reubicat 184 restes humanes. Amb la nova actuació, s’han afegit 112 nínxols més i està prevista l’entrega de 62 restes identificades a l’inici del mes.
Segons explica Compromís, estes xifres permeten donar resposta immediata a les necessitats actuals, encara que caldrà ampliar l’espai per a acollir totes les restes pendents d’identificació procedents de l’última exhumació, en la qual es van a recuperar més de 250 cossos.
Millora i adequació
Amb tot, el projecte inclou també la millora i adequació de l’espai de memòria, amb el reompliment i anivellament de la superfície de les antigues fosses, la reconstrucció de la passarel·la d’entrada i la col·locació d’una olivera commemorativa, símbol de pau i record.
Des de Compromís han valorat estes actuacions com "una mostra del compromís col·lectiu per preservar la memòria democràtica i garantir el respecte als qui van ser víctimes de la repressió franquista, i reafirmar el compromís de Castelló amb la memòria democràtica".
