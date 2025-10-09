Compromís surt en defensa de l'FP a Castelló amb una declaració institucional
La formació asegura que les retallades "estan posant en risc la qualitat educativa i les oportunitat de futur de milers de joves"
Compromís per Castelló ha registrat una declaració institucional al ple municipal per a defensar la formació professional (FP) pública i exigir a l'Ajuntament de Castelló, governat pel Partit Popular i Vox, que ature les retallades que estan posant en risc la qualitat educativa i les oportunitats de futur de milers de joves.
Des de la coalició expliquen que les últimes decisions del Consell han reduït hores de tutoria, coordinació i pràctiques, empitjorant les condicions del professorat i limitant l’atenció a l’alumnat.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha assegurat que els canvis que el PP ha aplicat en els cicles de Formació Professional, però també en les escoles oficials d’idiomes o en altres àmbits educatius, tenen un objectiu molt clar: “que si vols formar-te i millorar els teus coneixements has de passar per caixa”.
A més, ha agregat que “el pitjor de tot és que davant d’aquestes retallades que perjudiquen principalment a la ciutadania, de nou l’alcaldessa, Begoña Carrasco, calla i anteposa el seu carnet del PP als interessos del poble de Castelló”.
Des de Compromís han advertit que aquestes polítiques arriben en un moment en què la demanda de places d’FP a Castelló multiplica per set l’oferta disponible, fet que “afavoreix que moltes persones hagen de recórrer a centres privats per a poder formar-se, perquè la xarxa pública és insuficient”.
En aquest sentit, la formació ha mostrat també el seu suport al professorat i a l’alumnat d’FP, que s’han mobilitzat aquestes setmanes per a reclamar més recursos i la retirada de les retallades.
Restablir hores i millorar les condicions
La iniciativa presentada per la coalició valencianista rebutja l’ordre i el decret impulsats pel govern del PP que redueixen hores lectives i retributives al professorat de formació professional, i en reclama la retirada immediata, així com la posada en marxa d’un espai de diàleg amb la comunitat educativa i els sindicats per a reordenar plantilles, horaris i responsabilitats docents.
Compromís proposa restablir la dedicació de 30 hores setmanals en la modalitat semipresencial, que actualment s’ha reduït a 25, una mesura que ha provocat una pèrdua d’unes 200 hores de docència i pràctiques al llarg del cicle formatiu.
També planteja ampliar les hores de tutoria, coordinació i orientació, recuperar les condicions laborals del professorat expert i especialista i dotar els centres dels recursos humans i materials necessaris per a garantir una FP “pública, inclusiva i de qualitat”.
Desconnexió del PP
Per a Compromís, la situació de la formació professional és un reflex de la desconnexió del PP amb les necessitats educatives reals. La coalició recorda que l’any passat el govern valencià ja va intentar eliminar el programa d’FP dual d’aigua a Castelló, i va ser gràcies a la pressió de la comunitat educativa, les empreses i Compromís que es va aconseguir mantindre’l.
A més, denuncien la contradicció entre la gestió del PP i el discurs públic de l’alcaldessa: el mateix dia que la premsa informava que Castelló porta un mes sense docents experts pel retard en els contractes, Carrasco destacava davant la Federació Espanyola de Municipis i Províncies la formació dual com una “eina per a la inserció laboral dels joves”.
Tot i això, ella mateixa no va fer cap pas per defensar el programa vinculat al sector de l’aigua. Per a Compromís, és una mostra més de com “el PP parla d’oportunitats mentre les retalla.”
- Dana Alice en Castellón: Aemet empeora la previsión y solo se salva de la alerta amarilla una zona de la provincia
- Se enciende la alarma en la cerámica: la producción encadena tres meses seguidos de descensos
- Emergencias emite aviso especial por el paso de la dana Alice en Castellón
- ¿Noche desafortunada o negocio mal calculado en un festival de Castellón?
- Directo: Castellón afronta la primera jornada de la dana Alice en alerta amarilla
- ¿Qué días van a ser los peores de la dana en Castellón?
- Polémica en Castelló: La plaza País Valencià desaparece del callejero
- Maratón de entrevistas en Vila-real: 1.500 personas optan a 250 ofertas de trabajo