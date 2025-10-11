Compromís per Castelló denuncia la paràlisi educativa del govern de Begoña Carrasco
La formació posa com exemple de gestió i del bon funcionament del Pla Edificant als col·legis Mestre Canós i Sebastián Elcano
Compromís per Castelló ha posat el col·legi Mestre Canós, com també el Sebastián Elcano, com a exemples del bon funcionament del Pla Edificant i de la gestió educativa de l’anterior legislatura, davant la paràlisi en les inversions del govern actual de l'Ajuntament de Castelló, que dirigeix Begoña Carrasco.
La formació lamenta que, després de més de dos anys de mandat, l’executiu municipal no haja iniciat cap nou projecte per millorar els centres educatius de la ciutat.
La diputada de Compromís a les Corts, Verònica Ruiz, el portaveu municipal, Ignasi Garcia, i el regidor Pau Sancho han visitat el nou centre juntament amb la comunitat educativa per a conéixer el resultat de les obres.
Des de Compromís han recordat que el Partit Popular va intentar tancar l’escola eliminant línies i reduint recursos, i que només gràcies al treball conjunt amb la comunitat educativa i a l’impuls del Pla Edificant es va poder garantir el seu futur.
Inversió pública
Garcia ha destacat que el Mestre Canós simbolitza la importància de la inversió pública en educació. “El Mestre Canós era una escola que el Partit Popular volia fer desaparéixer i, després dels governs progressistes, ara és un nou centre educatiu, que és tot un referent per a la ciutat de Castelló”, ha afirmat.
Segons Garcia, “és imprescindible, veient aquest resultat, que el govern de Begoña Carrasco corregisca i rectifique la seua decisió de no seguir treballant ni invertint pels centres educatius de la ciutat.”
Per la seua part, Ruiz ha subratllat que “el Mestre Canós demostra què passa quan hi ha voluntat política i una planificació educativa clara. El que necessita Castelló ara és continuar invertint en els centres que ho requereixen i no frenar el progrés aconseguit”. La diputada en les Corts ha insistit que “el futur educatiu depén de continuar treballant amb la mateixa visió de ciutat que va fer possible projectes com aquest”.
Cap nova actuació
La coalició remarca que des de l’arribada de Carrasco a l’alcaldia no s’ha impulsat cap nova actuació educativa, malgrat que el Consell Escolar Municipal ha assenyalat com a prioritaris centres com el Bisbe Climent, Cervantes, Sant Agustí, Jaume I, Mestre Armelles, Carles Selma i Sant Marcos, que requereixen reformes integrals.
A més, continuen pendents infraestructures educatives clau, com el nou institut de la zona de Cremor o els conservatoris municipals, mentre que de l’ampliació de l’IES Vicent Castell només s’ha formalitzat la cessió del terreny.
Compromís recorda que les obres educatives no es fan d’un dia per a l’altre i que, sense una planificació clara, Castelló corre el risc de quedar-se sense noves inversions durant anys. Per això, la formació reclama al govern de Begoña Carrasco que recupere la planificació educativa i reactive els projectes pendents per garantir que cap escola de la ciutat quede enrere.
