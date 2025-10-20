Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís denuncia l'oblit del PP a la Diputació de les víctimes de la dana

La formació critica l'esmena dels populars a la moció registrada per a recordar les víctimes de la tragèdia del 29 d'octubre de 2024

Els diputats de Compromís a la Diputaicó, Mari Fajardo i David Guardiola.

El grup de Compromís a la Diputació de Castelló ha denunciat que el Partit Popular ha presentat una esmena a la totalitat buida de contingut a la moció registrada pels valencianistes per recordar les víctimes de la dana del 29 d’octubre de 2024 i exigir responsabilitats polítiques al president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seua inacció durant la tragèdia.

Segons ha explicat el portaveu de Compromís, David Guardiola, “l’esmena del PP oblida a les víctimes. És molt greu que el partit que governa la Diputació i la Generalitat no siga capaç ni tan sols d’expressar una paraula de condol o solidaritat amb les famílies afectades”.

Un minut de silenci oficial

La moció de Compromís proposava que la Diputació de Castelló guarde un minut de silenci oficial cada 29 d’octubre i trasllade la seua solidaritat als municipis més afectats per la dana, alhora que reclamava la compareixença de Mazón davant del jutjat de Catarroja que investiga la gestió de l’emergència i la seua dimissió immediata com a màxim responsable polític.

“El PP ha decidit esmenar-ho tot perquè no vol parlar de la veritat, ni de justícia, ni de responsabilitat política”, ha remarcat Guardiola. “Mentre les famílies encara busquen respostes, Mazón continua amagant-se darrere del silenci i el seu partit li fa de paraigua institucional”.

Esmena a la memòria

Des de Compromís han recordat que la dana del 29 d’octubre de 2024 va causar 229 víctimes mortals i nombrosos municipis devastats, i han insistit que “la memòria de les víctimes mereix un homenatge digne i no un mur de silencis”. “El PP ha convertit l’esmena a la totalitat en una esmena a la memòria i a la dignitat del poble valencià”, ha conclòs Guardiola.

