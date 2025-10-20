Compromís denuncia l'oblit del PP a la Diputació de les víctimes de la dana
La formació critica l'esmena dels populars a la moció registrada per a recordar les víctimes de la tragèdia del 29 d'octubre de 2024
Mediterráneo
El grup de Compromís a la Diputació de Castelló ha denunciat que el Partit Popular ha presentat una esmena a la totalitat buida de contingut a la moció registrada pels valencianistes per recordar les víctimes de la dana del 29 d’octubre de 2024 i exigir responsabilitats polítiques al president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seua inacció durant la tragèdia.
Segons ha explicat el portaveu de Compromís, David Guardiola, “l’esmena del PP oblida a les víctimes. És molt greu que el partit que governa la Diputació i la Generalitat no siga capaç ni tan sols d’expressar una paraula de condol o solidaritat amb les famílies afectades”.
Un minut de silenci oficial
La moció de Compromís proposava que la Diputació de Castelló guarde un minut de silenci oficial cada 29 d’octubre i trasllade la seua solidaritat als municipis més afectats per la dana, alhora que reclamava la compareixença de Mazón davant del jutjat de Catarroja que investiga la gestió de l’emergència i la seua dimissió immediata com a màxim responsable polític.
“El PP ha decidit esmenar-ho tot perquè no vol parlar de la veritat, ni de justícia, ni de responsabilitat política”, ha remarcat Guardiola. “Mentre les famílies encara busquen respostes, Mazón continua amagant-se darrere del silenci i el seu partit li fa de paraigua institucional”.
Esmena a la memòria
Des de Compromís han recordat que la dana del 29 d’octubre de 2024 va causar 229 víctimes mortals i nombrosos municipis devastats, i han insistit que “la memòria de les víctimes mereix un homenatge digne i no un mur de silencis”. “El PP ha convertit l’esmena a la totalitat en una esmena a la memòria i a la dignitat del poble valencià”, ha conclòs Guardiola.
- Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor
- Estos son los 12 proyectos 'top' en Castelló para los dos próximos años
- Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas
- Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
- Le pillan 'in fraganti' en su coche con cocaína y éxtasis en la Fira d'Onda
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- Furor por ser funcionario en Castellón: de las academias a las oposiciones