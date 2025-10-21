Compromís per Castelló vol destinar 200.000 euros a la climatització de les aules i duplicar l’ajuda al poble palestí
La formació presenta 24 esmenes a la quarta modificació de crèdit de l'any a l'Ajuntament de Castelló impulsada pel Partit Popular
Compromís per Castelló ha presentat un total de 24 esmenes a la quarta modificació de crèdit de l'any a l'Ajuntament de Castelló impulsada pel Partit Popular, per un import d’1,4 milions d’euros aproximadament, per tal de recuperar inversions en escoles públiques, reforçar el suport a les entitats socials i augmentar l’ajuda humanitària al poble palestí.
La coalició ha lamentat que l’Ajuntament torne a moure diners d’una partida a una altra sense un projecte clar per a la ciutat, i proposa destinar aquests recursos a polítiques útils i amb retorn social.
Una de les principals propostes és revertir la decisió del govern de l'alcaldessa, Begoña Carrasco de retirar 200.000 euros de la partida de manteniment de centres educatius, una mesura que deixa sense recursos a les escoles públiques per a millorar les seues instal·lacions.
Compromís defensa que eixos diners s’han d’utilitzar per redactar un pla de climatització de les aules, després que el 2024 el ple ja aprovara una moció en aquest sentit.
Afecta l'alumnat i el professorat
“El canvi climàtic és una realitat que afecta directament el dia a dia de l’alumnat i del professorat, i l’Ajuntament no pot continuar mirant cap a un altre costat”, ha afirmat el regidor Pau Sancho, que ha defensat que “els diners destinats a les escoles han de servir per millorar les aules, no per perdre’s entre traspassos de partides”.
Des de Compromís consideren que, davant la manca d’inversió de la Conselleria d’Educació i la nul·la intenció de l’Ajuntament de reclamar la construcció de nous centres educatius a Castelló, no es pot perdre ni un euro en aquest àmbit. Per això la coalició proposa utilitzar els 200.000 euros disponibles per redactar un pla que permeta climatitzar totes les aules de la ciutat.
Més suport per al poble palestí
En matèria de cooperació internacional, Compromís valora positivament que el govern municipal haja recuperat, després de més de dos anys, una partida d’ajuda al poble palestí, tot i que considera que “arriba tard i és insuficient”.
El pressupost preveu una aportació de 65.000 euros a través de l’Assamblea de Cooperació per la Pau, però la coalició proposa duplicar-la fins als 130.000 euros i recorda que l’Ajuntament no ha destinat cap recurs des de 2022, malgrat l’agreujament de la crisi humanitària.
A més, Compromís assenyala que també hauria sigut positiu recuperar la col·laboració amb l’Agència de Nacions Unides per a les Persones Refugiades de Palestina (Unrwa), amb qui l’Ajuntament havia treballat anteriorment, i subratlla la importància de mantindre una ajuda continuada al poble palestí i reforçar el compromís solidari de Castelló en aquest àmbit.
A l'espera
La coalició reclama igualment actualitzar un 10% els convenis amb les entitats socials que treballen amb col·lectius vulnerables, com persones amb autisme, malalties mentals o alzheimer, així com dones en situació de violència o joves amb risc d’exclusió social.
Des de Compromís alerten que aquests convenis porten dos anys congelats mentre augmenten els costos de lloguer, llum o personal, i defensen que “aquestes entitats fan una tasca imprescindible per a la ciutat i necessiten estabilitat per poder continuar atenent les famílies que més ho necessiten”.
Amb aquestes esmenes, Compromís busca que la modificació de crèdit servisca per millorar la qualitat de vida a Castelló, reforçant l’educació pública, la cooperació internacional i el tercer sector, “en lloc de seguir canviant partides sense una estratègia de ciutat”, com ha remarcat el regidor Pau Sancho.
