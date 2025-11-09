Pistacho Studio signa el cartell anunciador de la Festa de la Carxofa 2026 a Benicarló
L’estudi benicarlando, format per José Luis Arroyo i Adela Flore, crea una imatge avantguardista que combina art, tradició i identitat local
Benicarló ha presentat el cartell anunciador de la XXXIII Festa de la Carxofa, una imatge contemporània i avantguardista dissenyada pels il·lustradors José Luis Arroyo i Adela Flore, fundadors de l’estudi creatiu Pistacho Studio, especialitzat en disseny gràfic i il·lustració.
Arroyo i Flore, amb una trajectòria conjunta de més de deu anys i nombrosos projectes de disseny i identitat visual per a empreses i institucions, han presentat el cartell en un acte presidit per l’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, acompanyat de la regidora de Turisme, Inma Calvet, el regidor d’Agricultura, Borja Castell, i representants del Consell Regulador de la DO Carxofa de Benicarló, Restauració Benicarló, Benihort i l’Associació de la Dona Llauradora.
El cartell, amb una estètica moderna i colors vius, combina elements paisatgístics, arquitectònics i gastronòmics de Benicarló, amb la carxofa com a protagonista principal. Els autors han explicat que «a nivell cromàtic, hem apostat per colors intensos i vibrants per fer del cartell una imatge fàcilment identificable».
L’alcalde, Juanma Cerdá, ha elogiat el treball dels dissenyadors i ha remarcat la importància d’unir la imatge de la Festa de la Carxofa amb l’art i el talent local. “Aquest cartell és molt més que una imatge. És un homenatge a la nostra terra, a les nostres tradicions i a totes aquelles persones que fan possible aquesta celebració”, ha declarat.
Reforçar la marca
Per la seua banda, la regidora de Turisme, Inma Calvet, ha destacat que “un bon cartell ens ajuda a diferenciar-nos de la resta d’esdeveniments gastronòmics i a reforçar la marca de la Festa de la Carxofa”, posant en valor l’aposta “pel talent local per a promocionar la nostra festa gastronòmica per excel·lència”.
El regidor d’Agricultura, Borja Castell, ha subratllat l’impacte positiu de la festa “tant en l’àmbit econòmic com en el social”, destacant que “és una oportunitat per posar en valor el treball incansable dels nostres agricultors i per projectar la qualitat de la nostra carxofa arreu del territori”.
Amb aquesta presentació, la Festa de la Carxofa de Benicarló 2026 comença a caminar convertida en un referent del calendari gastronòmic i cultural de la Comunitat Valenciana, una celebració reconeguda com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic que tornarà a reunir gastronomia, cultura i tradició al voltant d’un producte únic.
